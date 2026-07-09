Hubert Thuma: „Déjà vu la Ministerul Transporturilor”

Hubert Thuma vede întrebarea adresată de către Ministerul Transporturilor, aceea dacă Primăria Sector 1 și CJ Ilfov au bani pentru cofinanțarea proiectului, o dovadă a rea-voinței instituției de a face metroul spre Mogoșoaia. Este vorba de prelungirea M4 cu două stații, respectiv Străulești și Mogoșoaia, până la calea ferată.

De asemenea, acesta vede o similitudine între întrebarea ministerului condus de ministrul interimar Radu Miruță și opoziția lui Cătălin Drulă față de metroul spre Otopeni.

„Déjà vu la Ministerul Transporturilor. Vă mai amintiți episodul metroului spre Otopeni? În mandatul lui Cătălin Drulă s-a încercat blocarea proiectului pe motiv că nu ar fi o investiție sustenabilă. După plecarea sa din fruntea ministerului, proiectul a fost deblocat, iar astăzi se construiește. Pare că asistăm la același scenariu. De această dată, pentru extinderea Magistralei 4 de metrou către Mogoșoaia”, a transmis Hubert Thuma, pe Facebook.

Ce presupune proiectul

În ceea ce privește proiectul, acesta presupune ca magistrala 4 să fie extinsă cu aproape 2 kilometri și două stații noi, până la Gara Parc Mogoșoaia.

„Ce presupune proiectul? Magistrala 4 să fie extinsă cu aproximativ 2 kilometri și două stații noi, până la Gara Parc Mogoșoaia, unde va fi realizată conexiunea cu linia feroviară M700.

Pentru locuitorii din nord-vestul Capitalei și din Ilfov, acest proiect înseamnă o alternativă reală la traficul sufocant de pe DN1 și Șoseaua București-Târgoviște, dar și o legătură rapidă între metrou și calea ferată. În prezent, pentru acest proiect a fost depusă o cerere de finanțare europeană”, mai spune Thuma.

„Cu toate acestea, într-o adresă transmisă Primăriei Sectorului 1 (la Consiliul Județean Ilfov nici măcar nu a ajuns), secretarul general al Ministerului Transporturilor, Mariana Ioniță, director general CNAIR pe timpul domnului Drulă, întreabă dacă Primăria Sector 1 și CJ Ilfov au bani pentru cofinanțarea proiectului.

Mai exact, solicită clarificări privind existența fondurilor de cofinanțare și invocă presiunea asupra bugetului de investiții, deși proiectul nu a ajuns încă în etapa în care costurile de execuție să fie stabilite.

Istoria pare să se repete: întâi apar argumente pentru amânarea unui proiect, iar câțiva ani mai târziu același proiect este reluat și ajunge să fie pus în practică”, a scris Hubert Thuma.

Hubert Thuma a adus în discuție prezența lui Cătălin Drulă la Ministerul Transporturilor

Thuma aduce în discuție și prezența constantă a lui Cătălin Drulă la sediul Ministerului Transporturilor, deși el nu mai este ministru.

„Înțeleg că domnul Drulă merge zilnic la sediul Ministerului Transporturilor și discută cu doamna Ioniță și cu domnul Horațiu Cosma, secretar de stat USR. Sper ca prezența lui acolo să nu însemne încă o încercare de blocare a unui proiect strategic”, a spus acesta.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE