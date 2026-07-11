„Promitem să răzbunăm sângele liderului martirizat și al tuturor martirilor acestor două războaie, vărsat de ucigașii criminali și fără onoare”, se arată într-un mesaj publicat pe Telegram și atribuit lui Khamenei.

Numele persoanelor vizate de răzbunare „figurează pe o listă”, subliniază acest mesaj, referindu-se cel mai probabil la președintele american Donald Trump.

Mesajul distribuit sâmbătă, deși apare datat vineri, constituie prima reacție a lui Mojtaba Khamenei după ceremoniile funerare organizate pentru tatăl său, defunctul ayatollah Ali Khamenei, care a fost ucis pe 28 februarie.

Presupus a fi grav rănit şi mutilat în atacul soldat cu moartea tatălui său și a altor membri ai familiei Khamenei, noul lider suprem al Iranului nu a apărut deloc în public de la numirea sa în funcție.

Donald Trump a spus într-un interviu publicat vineri de New York Post că regimul de la Teheran intenționează să-l asasineze și a lăsat instrucțiuni de răspuns în cazul înfăptuirii acestui scenariu sinistru. „Eu sunt de mult timp pe lista lor. Cu asta ne confruntăm”, a spus președintele american pentru publicația conservatoare.

Regimul de la Teheran l-a amenințat public cu moartea pe Trump după eliminarea generalului Qassem Soleimani în Irak, în ianuarie 2020, în primul mandat al miliardarului republican la Casa Albă.

Un banner uriaș cu o amenințare directă la adresa lui Trump („Hei, Trump, te vom ucide”) a fost desfășurat în timpul procesiunii funerare a fostului lider suprem iranian Ali Khamenei.

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