„Puterea decizională” aparține Gărzilor Revoluționare

Conform NYT, care citează oficiali iranieni sub rezerva anonimatului, Mojtaba Khamenei a delegat puterea decizională, „cel puțin pentru moment”, unor generali din cadrul Corpului Gărzilor Revoluționare, armata ideologică a Republicii Islamice Iran.

Mojtaba Khamenei, anunțat ghid suprem după uciderea tatălui său, nu a fost văzut dinainte de începutul războiului și a comunicat public doar prin declarații scrise după numirea sa în cel mai important post de conducere din Iran.

Mojtaba Khamenei vorbește cu dificultate și are nevoie de o proteză la un picior

Deși ar fi „grav rănit”, el rămâne „lucid și activ”, susțin sursele citate de The New York Times.

„El a suferit trei intervenții chirurgicale la un picior și urmează să i se pună o proteză. De asemenea, a fost operat la o mână și își recapătă treptat capacitatea de a o folosi. Fața și buzele sale au suferit arsuri grave, ceea ce îl face să vorbească cu dificultate”, scrie ziarul american, care afirmă că a obținut informațiile de la patru responsabili iranieni.

Ghidul suprem iranian este ascuns într-un loc secret și comunică doar prin mesaje scrise

Sursele mai susțin că Mojtaba Khamenei se află într-un loc secret, înconjurat de medici și de o echipă medicală, inclusiv de președintele Masoud Pezeshkian, el însuși chirurg-cardiolog, precum și de ministrul iranian al Sănătății.

Ghidul suprem iranian nu primește vizite din motive de securitate, dar primește, în schimb, mesaje scrise de mână, care sunt „introduse în plicuri sigilate, iar apoi transmise prin curieri ce utilizează autostrăzi și drumuri secundare, în mașină sau cu motocicleta, până când ajung la ascunzătoarea sa”.

Donald Trump sugerează că are loc o luptă pentru putere la Teheran

Preşedintele american Donald Trump a apreciat joi că iranienilor le „este foarte greu să stabilească cine este liderul lor. Ei pur și simplu nu ştiu”, a scris liderul de la Casa Albă pe platforma sa Truth Social.

„Lupta se duce între «Intransigenţi», care au pierdut RĂU pe câmpul de luptă, şi «Moderaţi», care nu prea sunt deloc moderaţi (dar câştigă respect!), e o NEBUNIE!”, afirmă Trump.