Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului

Potrivit CNN, decizia a fost luată de Consiliul Experților, formată din 88 de clerici aleși, responsabilă cu desemnarea liderului suprem. Este doar a doua oară din 1979 când această adunare alege un nou lider, după numirea rapidă a lui Ali Khamenei în urma decesului Ayatollahului Ruhollah Khomeini.

Mojtaba Khamenei este în vârstă de 56 de ani, și este al doilea fiu al lui Ali Khamenei. Deși nu a ocupat niciodată o funcție publică sau electorală, Mojtaba Khamenei a fost o figură influentă în cercul restrâns al fostului lider suprem, construind legături strânse cu Gardienii Revoluției Islamice (IRGC).

Subiectul succesiunii a fost mereu unul sensibil, având în vedere că preluarea funcției de către el creează o dinastie, asemănătoare monarhiei Pahlavi, răsturnată în timpul Revoluției Islamice din 1979.

„Khamenei a fost ales printr-un vot decisiv”, a precizat Adunarea Experților într-o declarație difuzată de presa de stat. Totodată, organismul a cerut iranienilor, „în special elitelor și intelectualilor din seminarii și universități”, să își exprime loialitatea față de noul lider și să sprijine unitatea națională, potrivit Al Jazeera.

În urmă cu câteva ore, unul dintre cei 88 de membri ai Adunării Experților, Hosseinali Eshkevari, anunța într-un videoclip că „numele lui Khamenei va continua”.

Reacții din SUA și Israel

Preşedintele american Donald Trump a declarat duminică într-un interviu acordat pentru ABC News că noul ghid suprem al Iranului „nu va rezista mult timp” fără aprobarea administrației sale.

„Fiul lui Khamenei este inacceptabil pentru mine. Vrem pe cineva care să aducă armonie și pace în Iran”, a declarat Trump joi pentru Axios.

Pe lângă acest comentariu, Trump a oferit câteva detalii specifice despre tipul de lider pe care dorește să-l vadă în Iran. Într-un interviu acordat CNN vineri, Trump a declarat că nu este îngrijorat dacă Iranul va deveni un stat democratic.

„Spun că trebuie să existe un lider care să fie corect și just. Să facă o treabă excelentă. Să trateze bine Statele Unite și Israelul și să trateze celelalte țări din Orientul Mijlociu – toate sunt partenerii noștri”, a spus el.

Întrebat dacă este deschis la existența unui lider religios în Iran, Trump a răspuns: „Ei bine, s-ar putea să fiu, da. Adică, depinde cine este persoana. Nu mă deranjează liderii religioși. Am de-a face cu mulți lideri religioși și sunt fantastici.”

Între timp, Israelul a promis duminică că îl va viza pe oricine i-a succedat regretatului ayatollah Ali Khamenei, spunând că „brațul lung al statului Israel va continua să-l urmărească pe succesor și pe oricine încearcă să-l numească”.

„Mă îndoiesc că poporul iranian vrea să înlocuiască un ayatollah cu un alt ayatollah”, a declarat duminică un oficial israelian pentru CNN.

