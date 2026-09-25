Specialiștii avertizează că lăsarea laptopului conectat permanent poate afecta componentele interne, relatează jurnalul brazilian Globo. Durata de viață a bateriei depinde de ciclurile de încărcare și de descărcare, nu doar de timp.

Bateriile laptopurilor au o durată de viață limitată, indiferent de utilizare, însă modul în care sunt încărcate poate accelera sau încetini procesul de uzură.

Specialiștii subliniază că durata de viață depinde de doi factori principali: calitatea componentelor și ciclurile de încărcare și descărcare.

Bruno Lima, coordonator la Universitatea Presbiteriană Mackenzie (São Paulo), explică faptul că orice baterie, chiar și neutilizată, suferă uzură naturală în timp, cu o durată medie de 2-3 ani.

În plus, numărul de cicluri de încărcare și descărcare contribuie la diminuarea performanței bateriei.

Pe laptopurile mai vechi, bateria continua să fie utilizată chiar și când dispozitivul era conectat la priză. În modelele mai noi, energia este consumată direct, fără a afecta bateria afirmă Ricardo Ciuccio de la Senac

Cu toate acestea, ținerea laptopului constant conectat la priză poate duce la alte probleme.

„Când dispozitivul rămâne pornit zile întregi, componentele se încălzesc, ceea ce poate reduce durata lor de viață”, avertizează Lima.

Ciuccio adaugă că încălzirea cauzată de o încărcare completă a bateriei poate afecta și alte piese ale laptopului.

Recomandările privind utilizarea bateriei variază în funcție de producător.

Lenovo susține că menținerea laptopului conectat la priză nu va cauza supraîncărcarea bateriei, dar recomandă setarea unei limite de încărcare de 80% pentru a reduce uzura.

Dell sugerează conectarea și deconectarea periodică, în timp ce HP avertizează împotriva utilizării constante a prizelor, pentru a evita problemele de calibrare a bateriei.

Pentru a proteja bateria și alte componente, specialiștii recomandă evitarea temperaturilor extreme, utilizarea de încărcătoare originale și protejarea dispozitivului de șocuri mecanice sau lichide. De asemenea, nu este indicată descărcarea frecventă completă a bateriei.