Păgubiții Nordis protestează în fața DNA, au adus pancarte cu Grindeanu și Ciolacu: „Nu lăsați corupția să se prescrie!”

Mai multe persoane care susțin că au fost păgubite în cazul Nordis protestează vineri dimineață, începând cu ora 10.00, în fața sediului Direcției Naționale Anticorupție (DNA) din București. Înarmați cu pancarte și afișe, oamenii cer urgentarea anchetei și verificarea faptelor de corupție și stabilirea eventualelor responsabilități.

Păgubiţii Nordis, protest la DNA. Sunt nemulţumiţi de întârzierea anchetei

Manifestanții acuză modul în care instituțiile statului gestionează situația și cer o anchetă rapidă și transparentă în dosarele referitoare la afacerea Nordis. Oamenii spun că au recurs la această formă de protest după mai bine de 15 luni de la depunerea unei plângeri penale.

Pe pancartele afișate la protest sunt menționate mai multe instituții ale statului, printre care Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC), Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) și Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI).

De asemenea, oamenii afișează bannere cu mai mulți lideri politici, printre care Sorin Grindeanu și Marcel Ciolacu, pe care i-au numit „campionii serviciilor Nordis”. Mesajele fac referire și la informațiile privind zboruri private către destinații precum Monaco, Nisa sau Mykonos, despre care protestatarii susțin că ar fi fost plătite din fondurile grupului imobiliar.

„Nu lăsați corupția să se prescrie!”

„Traficul de influență se pedepsește”, „Nu lăsați corupția să se prescrie!”, „Plângere depusă, dosar îngropat”, „DNA, 15 luni de așteptare! DNA, cine a plătit facturile?!” sunt doar câteva dintre mesajale afișate de protestatari.

Ei cer soluționarea cu celeritate a sesizărilor penale care vizează posibile fapte de corupție în legătură cu proiectele Nordis și solicită autorităților să ofere răspunsuri cu privire la responsabilitățile instituțiilor implicate.

Plângerea, depusă la DNA în iunie 2025

Păgubiții din cazul Nordis spun că au recurs la această formă de protest după mai bine de 15 luni de la depunerea unei plângeri penale și cer ca ancheta să avanseze.

„În calitate de investitori de bună-credință, ne considerăm prejudiciați grav în urma operațiunilor ilegale ale grupului de societăți Nordis”, au transmis, în urmă cu câteva zile reprezentanții grupului de păgubiți, potrivit Ziare.com. Oamenii și-au anunțat protestul de astăzi, cerând autorităților „să clarifice cu celeritate situația sesizărilor penale privind posibile fapte de corupție și infracțiuni asimilate corupției”.

Un grup format inițial din patru persoane a depus, pe 16 iunie 2025, o plângere penală la DNA privind posibile fapte de corupție și infracțiuni asimilate corupției. Ulterior, alte persoane care susțin că au fost prejudiciate li s-au alăturat demersului. Păgubiții afirmă că cercetările în dosarul aflat la DNA au început abia în mai 2025 și susțin că existau încă din 2024 informații publice care, în opinia lor, ar fi trebuit să determine procurorii să se sesizeze.

În plângerea depusă la DNA sunt sesizate mai multe aspecte despre care păgubiții spun că ar putea avea legătură cu prejudiciile reclamate. Printre acestea se află posibila implicare a unor persoane cu funcții publice și a unor funcționari din mai multe instituții. Păgubiții cer verificarea informațiilor apărute public despre zboruri private și deplasări în străinătate, inclusiv cine ar fi suportat costurile acestora și dacă există elemente cu relevanță penală.

De asemenea, solicită clarificări privind anumite facturi despre care au existat informații publice că ar putea fi false sau neconforme cu realitatea, precum și verificarea unor posibile fluxuri financiare între societăți din grupul Nordis și persoanele sau entitățile menționate în sesizări. În document sunt indicate și mai multe instituții, printre care Primăria Năvodari, ANAF, ANCPI/Oficiul de Cadastru, ISC și ANPC.

Păgubiții precizează însă că nu afirmă că reprezentanții acestor instituții ar fi comis infracțiuni și cer doar verificarea modului în care și-au exercitat atribuțiile. Un alt punct vizează documentația cadastrală și certificatele de atestare a edificării construcțiilor. Păgubiții cer verificarea unor refuzuri ale Oficiului de Cadastru Constanța și a modului în care au fost emise anumite certificate.

„Nu cerem condamnarea nimănui”

Oamenii spun că unul dintre principalele motive ale protestului este durata cercetărilor.

„Unul dintre principalele motive ale protestului îl reprezintă durata cercetărilor în cazul plângerii depuse la DNA; plângerea se află de peste 15 luni în lucru în cadrul structurii competente a DNA”, afirmă aceștia.