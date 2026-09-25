Siegfried Mureșan a explicat situația legată de solicitarea unui „timp de gândire” înainte de a accepta nominalizarea pentru funcția de prim-ministru, explicând că a fost vorba de o neînțelegere. Reamintim că în momentul în care l-a desemnat premier, Nicușor Dan a declarat că Siegfried Mureșan i-a „cerut un timp de gândire”, însă la doar câteva minute a postat pe Facebook un mesaj în care anunța că acceptă propunerea președintelui.

Siegfried Mureșan a explicat de ce i-a cerut „timp de gândire” președintelui Nicușor Dan când a fost desemnat

Siegfried Mureșan a clarificat astăzi că nu a solicitat un „timp de gândire” pentru a accepta nominalizarea ca prim-ministru, explicând că a fost o neînțelegere. Președintele României, Nicușor Dan, l-a desemnat oficial pe Mureșan pentru această funcție, după patru luni de criză politică. Reamintim că decizia a fost anunțată la Palatul Cotroceni, în cadrul unei declarații de presă.

„Nu am cerut timp de gândire, a fost o neînțelegere. Președintele m-a contactat după consultările cu partidele, m-a informat că mă va desemna, iar eu i-am propus o discuție pentru a vedea care sunt următorii pași”, a declarat Mureșan, citat de G4media.ro.

Mureșan și-a exprimat dorința de a discuta cu președintele înainte de a accepta oficial nominalizarea, subliniind că nu a existat nicio ezitare din partea sa. El a fost propus de coaliția PNL-USR-UDMR, având sprijinul majorității voturilor exprimate la consultările politice.

„Rămăsesem cu toții cu imaginea desemnării dlui Veștea. A fost de acord să avem discuția de îndată ce revine în țară. Nu a fost vorba de o nevoie a mea de a mă gândi, a fost dorința mea de a discuta cu președintele, nu ne-am putut întâlni imediat. Nu a existat nicio ezitare din partea mea”, a mai spus premierul desemnat, în timpul interviului.

Ce a spus Nicușor Dan când l-a propus pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru

Președintele României, Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru, așa cum a anunțat în timpul declarațiilor de presă susținute la Palatul Cotroceni, la data de 17 septembrie. Decizia a venit după mai bine de patru luni de blocaj politic, în urma căderii guvernului prin moțiune de cenzură.

„Suntem la mai mult de patru luni de la demiterea guvernului și, în tot acest timp, am avut sute de ore de discuții cu partidele politice pentru a găsi o soluție. România are nevoie de un guvern funcțional.

Nu avem o majoritate clar conturată, dar am ales să desemnez persoana care, în acest moment, are cele mai multe voturi exprimate de partidele politice la consultări. Aceasta este Siegfried Mureșan. Are o experiență vastă în Parlamentul European și a negociat cu succes subiecte importante, ceea ce îl recomandă pentru această poziție”, a declarat Nicușor Dan, potrivit G4media.ro.

Totuși, președintele a menționat că Mureșan i-a solicitat un timp de gândire.

„Am vorbit cu el și mi-a solicitat un timp de gândire pe care i-l respect. Rămâne prima opțiune pentru mine și aștept să-mi confirme sau infirme înainte de a publica decretul în Monitorul Oficial”, a precizat șeful statului.

Siegfried Mureșan a anunțat, printr-un mesaj postat rapid pe Facebook, că acceptă

La scurt timp după anunțul oficial de la Cotroceni, Siegfried Mureșan a confirmat, printr-un mesaj publicat pe Facebook, că acceptă propunerea de a deveni premier. Nominalizarea sa a venit din partea coaliției PNL-USR-UDMR, fiind susținut de aceste trei partide în cadrul consultărilor de dimineață.

„Accept propunerea făcută de președintele României”, a scris Mureșan în mediul online.

Siegfried Mureșan va depune programul de guvernare sâmbătă, în Parlament

Premierul desemnat a mai anunțat că sâmbătă, 26 septembrie 2026, urmează să depună în Parlament programul de guvernare și lista de miniștri. Mureșan a mai precizat că și-ar dori ca audierea miniștrilor să aibă loc luni, urmând ca marți să fie organizat votul în Parlament.

„Mâine, sâmbătă. Luni a fost publicat decretul de numire, la 5 zile după aceea finalizăm programul de guvernare, lista de miniștri. Dorința mea e ca luni și marți să avem audierile și marți după-amiază sau miercuri să avem votul în plen”, a mai spus el, în timpul interviului.

Totodată, premierul desemnat a mai precizat că toți miniștrii vor fi anunțați la depunerea programului de guvernare în Parlament.