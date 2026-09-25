De-a lungul anilor s-a vorbit destul de des despre o relație pe care Nadia Comăneci ar fi avut-o pe vremea comuniștilor cu Nicu Ceaușescu, însă niciuna dintre părțile implicate nu a confirmat niciodată informațiile.

În primăvara acestui an, inclusiv presa din Polonia a scris despre presupusa relație dintre fosta gimnastă și fiul lui Nicolae Ceaușescu și al Elenei Ceaușescu.

„Fiul cel mai mic al lui Nicolae și al Elenei Ceaușescu într-o zi a decis să o «cucerească» pe Nadia. La ordinul expres al lui Nicu Ceaușescu, Nadia Comăneci a fost dusă la o moșie din Sibiu. Acolo, gimnasta ar fi fost abuzată în mod regulat. Nu este clar când s-a terminat exact acest coșmar, deoarece ea însăși este reticentă să-și amintească acele momente”, scriau cei de la Onet.

Nadia Comăneci, relație amicală cu Nicu Ceaușescu?

Acum, jurnaliștii de la iAMsport au stat de vorbă cu istoricul Stejărel Olaru despre ce s-ar fi întâmplat înainte de 1990 între Nicu Ceaușescu și Nadia Comăneci, dar și cum au fost implicați Elena Ceaușescu, Nicolae Ceaușescu și Securitatea.

„N-aș spune că Nadia a avut o relație apropiată cu Nicolae Ceaușescu. Cred că l-a văzut de două sau trei ori, de fiecare dată în împrejurări oficiale. A existat, în schimb, o relație neoficială, amicală, cu Nicu Ceaușescu, dar aceasta nu poate fi documentată prin arhive în mod clasic.

Securitatea nu avea voie să urmărească familia prezidențială. Nicolae și Elena Ceaușescu, precum și copiii lor, erau păziți și monitorizați, nu urmăriți în sensul obișnuit. Informațiile culese pentru Elena Ceaușescu nu erau înregistrate după normele interne ale Securității. Erau informări neoficiale, pe care, probabil, le citea și apoi le distrugea.

Sunt convins că în astfel de documente ar fi apărut relația dintre Nicu Ceaușescu și Nadia Comăneci. Despre această relație au vorbit martori care i-au văzut împreună sau i-au însoțit. În mod surprinzător pentru unii, acești martori au vorbit elogios despre conduita lui Nicu Ceaușescu față de Nadia. Toate informațiile pe care le-am adunat arată că a fost atent și chiar generos cu ea”, a spus Stejărel Olaru pentru sursa citată.

Istoricul a precizat și faptul că Elena Ceaușescu i-ar fi restricționat deplasările Nadiei Comăneci în străinătate, de teamă ca nu cumva gimnasta să discute cu străinii despre Nicu Ceaușescu.

„A contat faptul că se simțea supravegheată. Au contat restricțiile de deplasare în străinătate. După retragerea ei din gimnastică, în 1984, restricțiile s-au înăsprit. Există o informație prezentată uneori ca legendă, însă cu parfum de credibilitate: că Elena Ceaușescu ar fi impus limitarea deplasărilor Nadiei în străinătate, mai ales în Occident, de teamă că ar putea fugi. Orice deplasare externă ar fi trebuit aprobată de Elena Ceaușescu.

De ce Elena Ceaușescu? Din cauza relației pe care Nadia o avusese cu Nicu Ceaușescu. Foști ofițeri de Securitate implicați în monitorizarea Nadiei în anii ’80 mi-au spus că Elena Ceaușescu ar fi fost îngrijorată că, dacă Nadia ar fi rămas în Occident, ar fi putut vorbi despre relația cu Nicu Ceaușescu, devenind o vulnerabilitate pentru familia prezidențială. Este un scenariu verosimil”, a mai afirmat istoricul Stejărel Olaru.

Gimnasta, însoțită de Securitate timp de opt ani