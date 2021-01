Liderii Alianței pentru Unitatea Românilor (AUR), George Simion și Claudiu Tîrziu, reacționează la informația publicată de ziarul Adevărul potrivit căreia ar fi cerut să primească de la Autoritatea Electorală Permanentă 1,5 milioane de lei pentru cheltuielile de campanie, deși inițial partidul a declarat că a cheltuit doar 85.000 de lei.



George Simion susține că totul ar fi de fapt o eroare a AEP: „M-au sunat cei de la Autoritatea Electorală să-și ceară scuze într-un fel, să confirme faptul că greșeala le aparține. Adică primiseră pe alt e-mail, pe e-mail-ul din ghid toate raportările din partea noastră.”

Claudiu Târziu: „ Și dacă ceream luna de pe cer, sunt autorități care să verifice”

Același lucru îl susține și prim-vicepreședintele AUR, Claudiu Târziu.



„Nu eu m-am ocupat direct, am avut oameni specializați, un mandatar financiar. Am informații că raportările au fost corecte și nici vorbă să fi comunicat că am cheltuit 20.000 de euro și să fi cerut 300.000 de euro. E o furtună într-un pahar cu apă, alimentată de oameni care nu cunosc sistemul”, spune acesta.



Claudiu Târziu aduce în sprijinul său argumentul că, indiferent ce ar solicita un partid, autoritatea verifică și decide care este adevărul.



„AEP nu decontează niciun leu fără sa verifice toate documentele. Noi dacă am fi comunicat o suma și reveneam cu alta nu intra în discuție să ni se aprobe. Nu știu ce spune șeful AEP, din informațiile pe care le am de la mandatar a fost o eroare de receptare a comunicării. Nu pe noi ar trebui să ne întrebe jurnaliștii ce-ați făcut, noi orice am fi făcut trebuie să ne supunem legilor. Și dacă ceream luna de pe cer, sunt autorități care să verifice. Așteptăm clarificările AEP. Dacă noi am făcut vreo eroare, se vor lua măsurile necesare prin intervenția autorității.”

Surse din AEP: AUR a trimis rapoarte de cheltuieli și în teritoriu, în loc să le trimită pe toate la centru

Libertatea a încercat să-l contacteze pe președintele AEP, Constantin Mitulețu. Fără succes, domnia sa având telefonul închis ore în șir. În schimb, surse din instituție au confirmat parțial spusele lui Simion.



„Noi avem o adresă de e-mail la care toate partidele ne trimiteau toate cheltuielile făcute în campanie. Mai puțin AUR, care într-adevăr ne-a trimis doar acea sumă – de 85.000 de lei pe această adresă. Dar ei au trimis la alte sume în teritoriu pe adresele de e-mail ale Autorității din țară. Iar funcționarii de acolo știau că ei trebuie să primească doar raportările cu cheltuieli de la candidații independenți locali, nu și ale partidelor și nu le-au mai trimis la centru. Acum se verifică și se face o centalizare a acestor cereri să vedem dacă se ajunge la 1,5 milioane de lei”, spun sursele AEP.

Potrivit legii, cheltuielile partidelor din campaniile electorale pot fi decontate, în limite stabilite, de la bugetul de stat cu condiția ca formațiunea respectivă să fi atins măcar 3% din voturi.

AUR vrea să construiască un spital din subvenția pentru partide, deși legea nu-l ajută

Cheltuielile din campanie ar putea să nu fie singurul subiect de controversă între AUR și AEP. Modul în care liderii AUR vor să cheltuie subvenția lunară pe care o primesc partidele parlamentare de la buget ar putea fi altul, în condițiile în care liderii formațiunii anunță că vor să construiască un spital din acești bani.



Claudiu Târziu a explicat ce vrea să facă partidul său cu suma încasată.



Noi nu am zis că îi vom dona. Noi am anunțat în campania electorală că vom acționa pentru renunțarea la finanțarea partidelor de la bugetul de stat și că noi nu vom folosi banii de la stat decât eventual pentru un scop nobil, nu pentru activitate politică. Acest scop nobil este construirea unui spital.

Claudiu Târziu, prim-vicepreședinte AUR

În calea acestui scop stă însă chiar legea privind finanțarea partidelor politice. Articolul 25 din lege prevede foarte clar la ce pot fi folosiți banii. Și nicăieri nu apare varianta în care din acești bani să poată fi construit un spital.



Claudiu Târziu dă asigurări că membrii AUR s-au informat bine și știu ce spun când promit un spital.



„Am cerut puncte de vedere de la AEP și Curtea de Conturi. Știm acum ce se poate face și ce nu se poate face. Până atunci nu ne obligă nimeni să îi cheltuim, noi nu intrăm în ei, încercăm să găsim o cale să construim un spital. Putem să facem achiziții premergătoare deja. De exemplu teren și clădiri.”



Terenul și clădirile s-ar încadra la articolul 25 – „investiții în bunuri mobile și imobile”, numai că și acestea trebuie să fie „necesare activității partidelor respective”.



