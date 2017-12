Magdalena Șerban, criminala de la metrou, a stat aproape o lună în Complexul social ”Sfântul Ioan”, ajungea la cină și pleca dimineața, după micul dejun. În perioada în care a stat în centrul social, Magdalena Șerban a fost expertizată psihologic. Era apatică, nu comunica cu nimeni, dar nici nu ridica vreo suspiciune că ar avea o suferință psihică sau o tulburare de comportament care să atenționeze că ar putea comite o crimă, spune, într-un interviu pentru Libertatea, Cosmina Simiean Nicolescu, directorul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București.

Femeia care marți a împins-o pe Alina Ciucă pe linia de tren înainte de a intra metroului în stația Dristor 1 și apoi i-a dat un picior în cap, pentru a nu-i mai da nicio șansă să se salveze, a stat aproape o lună în Complexul de Servicii Sociale pentru adulți ”Sfântul Ioan”, din Sectorul 3 al Capitalei, aflat în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București.

În cererea prin care solicita conducerii DGASMB adăpost pentru o perioadă determinată, Magdalena Șerban motiva că nu are unde să stea, pentru că s-a întors recent din Spania, nu are unde să se spele și nu are ce să mănânce și, din acest motiv, nu-și poate găsi un loc de muncă.

Cererea Magdalenei Șerban este datată în 21 septembrie și i-a fost admisă în 22 septembrie, iar femeia a rămas în adăpost până în 18 octombrie.

Locul unde a stat Magdalena Șerban este un centru de tip adăpost de noapte destinat persoanelor adulte care nu au locuință, indiferent dacă acestea au avut ultimul domiciliu în București sau nu. Programul centrului este de seara până dimineața, dar oamenii care nu au unde să stea, pot rămâne în adăpot continuu.

Magdalena Șerban era retrasă și nu avea relații cu cei din adăpost. Evaluarea psihologică a indicat doar că era apatică

Cosmina Simiean spune că oamenii care vor să locuiască în centrul social sunt supuși unei evaluări. Magdalena Șerban avea buletin cu domiciliul în municipiul Craiova, județul Dolj și le-a spus evaluatorilor că ziua stă în Gara de Nord, zona Basarab și nu are niciun venit.

Foto: Cosmina Simiean Nicolescu, directorul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București

Cei care au evaluat-o psihologic pe Magdalena Șerban au constatat doar că era apatică. În perioada în care a stat în centrul social, Magdalena Șerban nu a fost implicată în nicio altercație. Era o persoană retrasă și nu avea relații cu nimeni.

”Cât a locuit în centru, nu a existat niciun indiciu care să trădeze ceea ce urma să se întâmple. Era mai degrabă apatică, nu vorbea despre ea, nu comunica cu cei din jur”, spune Cosmina Simiean Nicolescu.

Crima comisă de Magdalena Şerban a scos la iveală ”lipsurile și lacunele din sistemul de psihiatrie”

Magdalena Șerban a comis crima din stația de metrou Dristor 1 la aproape două luni după ce a plecat din adăpostul social. Fapta comisă de ea a scos la iveală o problemă semnalată frecvent de specialiştii din sistemul de asistență socială, și anume ” lipsurile și lacunele din sistemul de psihiatrie”.

”Sunt foarte multe persoane pe stradă și la ele acasă cu suferințe psihice, care nu pot fi internate, nu pot primi tratament, pentru că nu au acte de identitate, nu au domiciliul stabil. Cum este şi cazul multor bolnavi cu afecțiuni psihice care urcă în tren și vin în București. Evident, poate nu pot fi prinși toți bolnavii cu afecțiuni psihice, dar această problemă merită să înceapă să fie dezbătută”, mai spune Cosmina Simiean Nicolescu.

Alina Ciucu a fost ucisă marți seară, în stația de metrou Dristor 1, după ce a fost împinsă pe șinele de tren. Tânăra de 25 de ani nu a avut nicio șansă în fața atacatoarei, care a lovit-o cu picioarele în cap, după ce a împins-o pe șine. La o zi de la oribila crimă, au apărut imagini șocante de pe camerele de supraveghere, care au surprins momentul în care tânăra a fost împinsă în fața metroului.

Magdalena Șerban a fost arestată preventiv pentru 30 de zile. Ea este cercetată pentru omor calificat și tentativă de omor.