Ce spune Tudorel Toader despre cererea de refugiat politic a Alinei Bica

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat, vineri, că nu se pronunță în privința cererii de refugiat politic a Alinei Bica. Toader a spus că va verifica luni la minister ce documente au venit la instituție și va anunța care sunt pașii de urmat, inclusiv în ceea ce privește extrădarea fostei șefe DIICOT.

Ministrul Justiției a mai spus că instituția pe care o conduce nu este responsabilă pentru situația creată, precizând că ministerul nu este responsabil de fuga din țară a unui inculpat.

”Ministerul Justiției nu permite unui inculpat să părăsească țara, aici este treaba instanțelor de judecată, a Ministerului de Interne. MJ are cu totul alte competențe și trebuie să vedeți dacă fiecare și-a făcut treaba lui”, a spus Toader, potrivit HotNews.ro.

Alina Bica, refugiat politic în Costa Rica din ianuarie

Avocatul Alinei Bica a spus, vineri, că fosta șefă a DIICOT este refugiată politic în Costa Rica, la fel ca Elena Udrea, din luna ianuarie. Acesta a cerut magistraților Înaltei Curți de Casație și Justiție ca audierea clientei sale să fie făcută prin videoconferință.

“Din 10 ianuarie 2018, Alina Bica are statutul de refugiat în Costa Rica. Cerem ședință secretă în acest caz, este sub protecția statului Costa Rica. Are reședința în San Jose, se bucură de drepturile cetățeniei costaricane, toate datele din proces nu trebuie puse la dispoziția publicului. Ea este refugiată politic în Costa Rica, are un carnet provizoriu de refugiat valabil un an de zile. Nu are voie să părăsească țara un an de zile”, a cerut avocatul fostei șefe a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

De cealaltă parte, ICCJ a spus, după deliberări, că Alina Bica nu este refugiat politic în Costa Rica, așa cum a susținut apărarea acesteia, ci doar solicitant pentru acest statut.

„În raport de amânarea pe motive medicale, lumbago cu sciatică, nu se justifică amânarea. Respingem cererea de declarare nepublică a ședinței de judecată.

ICCJ constată că Alina Bica nu are statutul de refugiat, ea are un carnet provizoriu prin care cere acest statut, valabil până la 30 ianuarie 2019. Respingem cererea de audiere prin videoconferință”, a stabilit instanța supremă.