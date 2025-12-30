Pregătește mașina pentru iarnă: lista de bază pentru șoferi

Pentru a fi pregătit în caz de defecțiuni pe timp de iarnă, este recomandată păstrarea unor obiecte de bază în mașină. Publicația „RAC” a oferit un ghid util cu 15 articole esențiale pentru condusul pe timp de iarnă.

Racletă și soluție de dezghețat geamurile mașinii:

Acestea sunt instrumente esențiale pentru a îndepărta zăpada și gheața de pe parbriz înainte de a porni la drum. Este important să folosești racleta și spray-ul pentru dezghețare nu doar înainte de plecare, ci și pentru drumul de întoarcere, mai ales dacă mașina se află într-un loc unde parbrizul poate îngheța.

Lanternă și baterii de rezervă:

O lanternă mare și baterii de rezervă sau o lanternă cu încărcare manuală trebuie să facă parte din echipamentul de urgență. În caz de defecțiune pe un drum întunecat, acestea pot fi vitale.

Haine călduroase și pături:

Condițiile de iarnă pot duce la așteptări îndelungate fără căldură. Este indicat să ai în mașină haine groase, mănuși, căciuli și pături, nu doar pentru șofer, ci și pentru pasageri.

Vestă reflectorizantă:

În cazul în care trebuie să părăsești vehiculul pe timp de noapte, vizibilitatea este crucială. O vestă reflectorizantă poate salva vieți. Ea este obligatorie în România pentru șoferi și recomandată pentru pasageri. Este necesară purtarea ei atunci când se coboară din mașină pe carosabil sau acostament în condiții de vizibilitate redusă sau în caz de avarie, pentru a spori vizibilitatea și siguranța.

Bocanci cu aderență bună:

În condiții de zăpadă sau gheață, încălțămintea cu talpă antiderapantă este necesară dacă trebuie să ieși din mașină. Poți opta și pentru accesorii antiderapante care se atașează încălțămintei.

trusa de prim ajutor:

Un kit de prim ajutor este esențial pentru tratarea rănilor minore. Conform standardelor naționale pentru autovehicule, trusa trebuie să includă șervețele sterile, plasturi, bandaje, mănuși și o mască pentru resuscitare. Trusa medicală de prim ajutor este obligatorie pentru toți șoferii care circulă pe drumurile publice din România.

Cabluri pentru pornirea motorului:

Problemele cu bateria sunt frecvente în condiții de frig. Păstrează în mașină cabluri pentru curent auto, utile atât pentru ajutor de la alți șoferi, cât și pentru asistență rutieră.

Canistră pentru combustibil:

O defecțiune poate surveni pur și simplu din lipsa combustibilului. O canistră poate fi indispensabilă pentru a transporta combustibil de la cea mai apropiată stație.

Mâncare și băuturi:

Așteptarea pe marginea drumului în condiții de frig poate fi mai dificilă dacă ești înfometat. Un termos cu ceai, cafea sau ciocolată caldă și câteva gustări sunt recomandate, mai ales dacă ai copii în mașină.

Lopată:

În cazul în care mașina ta rămâne blocată în zăpadă, o lopată te poate ajuta să ieși din impas. Modelele pliabile sunt ideale dacă spațiul din portbagaj este limitat.

Semne reflectorizante:

Semnele reflectorizante, sub formă de triunghiuri, sunt obligatorii pentru șoferi în România și servesc la avertizarea altor șoferi în cazul unei defecțiuni. Este nevoie de două semne, unul pentru fața mașinii și unul pentru spate.

Atlas rutier:

Chiar dacă tehnologia GPS este răspândită, un atlas rutier este util în caz de devieri de traseu sau baterii descărcate.

Ochelari de soare:

Soarele din timpul iernii poate afecta serios vizibilitatea. În acest caz, o pereche de ochelari de soare este foarte necesară.

Încărcător de telefon și baterie portabilă:

În cazul unei defecțiuni, un telefon mobil fără baterie poate fi inutil. Păstrează un încărcător de mașină și o baterie portabilă pentru siguranță.

Cheie pentru roți antifurt:

Acesta este un adaptor special, unic, proiectat să se potrivească exclusiv cu un set de prezoane (șuruburi) antifurt instalate pe roțile mașinii, pentru a preveni furtul acestora. Sistemul de antifurt funcționează prin înlocuirea unui prezon standard de pe fiecare roată cu un prezon special, care are un model unic în loc de o formă hexagonală standard.

Sfaturi suplimentare pentru condusul pe timp de iarnă

Pregătirea este esențială înainte de orice călătorie lungă pe timp de iarnă. Înainte de plecare, e bine să verifici nivelul combustibilului, presiunea în anvelope, luminile, nivelul uleiului și al lichidului de răcire.

De asemenea, asigură-te că lichidul pentru parbriz este completat și păstrează o rezervă la îndemână.

