Ce trebuie să facă orice român care pleacă în vacanță și rămâne blocat în aeroport din cauza vremii. Șeful Departamentului Consular al MAE, Bogdan Stănescu, a declarat, într-un interviu acordat Libertatea.ro, că cetățenii care pleacă în vacanță trebuie să aibă toate contactele agenției de turism și ale companiei aeriene, dar și să își facă o asigurare de călătorie și de sănătate. Reprezentanțele consulare vor asigura, în cazul celor blocați din cauza vremii pe aeroporturi, asistența consulară și relația cu entitățile comerciale cu care au semnat contractul. Toate informațiile se pot găsi într-un ghid de călătorie al Ministerului Afacerilor Externe.



Bogdan Stănescu a precizat că Ministerul Afacerilor Externe a elaborat, ca în fiecare an, un ghid de călătorie pentru această perioadă, care cuprinde principalele informații, pe Facebook și pagina de internet a ministerului, pe care românii trebuie să le știe înainte de a-și planifica o călătorie, de la condițiile de intrare și ședere pe teritoriul unui stat.

Oficialul MAE precizează că este util și recomandat ca aceia care călătoresc să încheie asigurări de sănătate și de călătorie, care să acopere eventuale evenimente neplăcute. Este recomandată, de asemenea, și eliberarea unui card european de sănătate.

“MAE are postate informații utile, pe care orice cetățean român trebuie să le cunoască, în perioada de iarnă, de la rutele pe care trebuie să le ocolească, cum trebuie echipată mașina pentru zonele montane și asigurarea de provizii”, a afirmat Stănescu.

Ce cuprinde ghidul de călătorie al MAE pentru perioada Sărbătorilor de iarnă

Ghidul de călătorie cuprinde o serie de recomandări utile în cazul deplasărilor în afara granițelor, precum și informații de interes pentru unele dintre cele mai frecventate destinații turistice din Europa, în această perioadă, precum: Austria, Bulgaria, Elveția, Franța, Germania, Italia și Ungaria.

recomandări cu caracter general de conduită pe teritoriul statului respectiv

informații utile, cu caracter temporar, privind starea drumurilor, greve, modificarea condițiilor de intrare pe teritoriul unor state, starea vremii

documentele de călătorie și identitate, valabilitatea acestora, demersuri de efectuat în cazul furtului sau pierderii acestora

dacă este permisă intrarea cu pașaportul sau cartea de identitate, regimul animalelor de companie, condiții privind circulația pe drumurile publice, precum și plata taxelor de drum – rovinieta

Bogdan Stănescu menționează că cetățenii români trebuie să aibă la ei, când pleacă în vacanță, toate contactele agenției de turism, dar și ale agenției aeriene cu care călătorește.

“Este de preferat și recomandabil să aibă asupra lor toate contactele misiunii diplomatice din țara respectică, în cazul unei situații speciale, precum blocarea pe un aeroport, iar pe lângă contactarea companiei turistice, să contacteze și ambasada, și misiunea diplomatică a României din țara respectivă”, a spus reprezentantul MAE, dând exemplul românilor blocați în weekend în aeroporturile din Europa de Vest, din cauza condițiilor meteo nefavorabile.

Stănescu afirmă că Departamentul Consultar direct nu poate face prea multe, dar rămâne în contact cu ambasadele, care au instrucțiuni foarte clare în privința acestor situații speciale.

El explică faptul că cetățenii au un raport contractual direct cu agenția de turism, iar Ministerul de Externe nu se poate implica direct în cadrul acestui contract comercial, dar poate sprijini demersurile privind relația dintre aceștia și agențiile de turism și cele aeriene.

Mai mulți români care trebuiau să zboare din Londra la Cluj-Napoca au rămas blocați, duminică dimineața, deoarece aeronava care trebuia să-i aducă în țară nu a putut decola din cauza vremii nefavorabile.

Într-o declarație pentru Mediafax, Dan Mihalache, ambasadorul României în Marea Britanie, a declarat că este la Cardiff şi nu are cunoştinţă de situaţia românilor din aeroportul din Londra. “Şi eu ce treabă am cu chestia asta, iertaţi-mă, e o chestiune care se întâmplă, nu e în autoritatea statului să se ocupe de zborurile care sunt anulate. Acum cred că exagerăm puţin. Ce asistenţă consulară să dau eu ca ambasadă unor oameni a căror zboruri se anulează din raţiuni meteorologice. Nu credeţi că am ajuns puţin cam departe?”, a declarat Dan Mihalache.