Din primele verificări, se pare că șoferul sârb aflat la volanul TIR-ului nu i-ar fi observat pe muncitori și nici marcajele rutiere care semnalizau faptul că în zonă se efectuează lucrări de întreținere. Accidentul a avut loc în jurul orei 16.00, înainte cu puțin timp ca victimele să termine programul.

Trei muncitori care efectuau lucrări la carosabil pe autostrada A1 Sibiu–Deva, în apropierea localității Boița, au murit, marți după-amiază, după ce au fost loviți de un TIR, relatează Sibiu100%. Accidentul s-a produs la kilometrul 230, pe sensul de mers către Sibiu, unde victimele se aflau pe banda întâi.

„Pe fondul unor cauze care se vor stabili în urma cercetărilor, şoferul unui ansamblu TIR a lovit 3 bărbaţi (unul de 19 ani, din judeţul Teleorman, şi doi de 20 şi 37 de ani, din judeţul Dâmboviţa) care efectuau marcaje rutiere, angajaţi ai unei societăţi comerciale. Din păcate, impactul a dus la decesul celor trei persoane”, au transmis Inspectoratul de Poliţie Judeţean Sibiu.





