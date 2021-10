Faimos, îndrăgit și foarte bine plătit pentru ceea ce a conceput în viața artistică, Mugur Mihăescu, 54 de ani, a fost invitatul ultimei ediții a „40 de întrebări cu Denise Rifai”, la Kanal D, dezvăluind episoade și momente care i-au marcat ascensiunea. Unul dintre cei mai vechi actori de comedie ai țării, cu o carieră de peste trei decenii, olteanul a povestit că și el, și părinții lui, cadre în învățământ, aveau alte planuri despre ceea ce avea să facă în viață.

Visul copilăriei

„Voiam să fiu profesor de matematică, mă bătea gândul să fac cercetare în Matematică sau în Fizică, dar a ieșit altceva. Eu venind din neam de dascăli, mama și-a dorit să fiu profesor sau învățător. Eram tocilar. Bine, făceam năzbâtii, ca orice băiat. Mi-aș dori să-mi mai dea câte o palmă peste cap, acum că nu mai există”, a dezvăluit Mugur Mihăescu, care a intrat la liceu cu media 9,05, dar care avea să rămână în facultate de trei ori repetent, cu toate că trecea cele mai grele examene, la „Calculatoare”.

„Sper într-o țară care să aibă de ce să zâmbească”

Ajuns celebru și milionar după proiectul „Vacanța Mare”, Mugur Mihăescu a spus că speră ca umorul românesc să continue să producă nume de succes. „Le trebuie școală, educație. Te poți baza și pe noroc, nativ, să fie un Ion Creangă de la naștere, dar imaginația ți-o dezvolți prin educație. Un act artistic ca o chestie e gust, personală, ești liber să-ți placă sau nu. Dacă asculți sau vorbești, trebuie să fii liber. Sper să fie o țară care să aibă de ce să zâmbească”, a spus artistul.

„Am trăit cât o mie de oameni”

Mugur Mihăescu a ajuns la o vârstă, 54 de ani, în care a trecut prin diverse stări: „Bănuiesc că am trișat, nu sunt un sfânt. Ideea este: te corectezi sau nu? Poate am trișat într-o relație cu un prieten, cu o încredere pusă în mine. Inconștient, cred că am făcut rău cuiva. Dacă s-a întâmplat, îmi cer scuze și acum. Nu mi-a stat în fire să fiu răzbunător. Îmi place să construiesc, nu să dărâm. Dacă am făcut rău, am făcut-o ca inconștiență a vârstei, apucături… Cred că am trăit în această viață cât o mie de oameni. Probabil, am și rănit, de aceea îmi pare rău”.

