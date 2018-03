Ce vrea să facă Sorin Ovidiu Vîntu după ce iese din închisoare. Într-un interviu pentru postul B1 TV, fostul mogul de presă, condamnat la opt ani de închisoare, a spus că ar putea să intre în politică, după ce își ispășește condamnarea.

„Încă nu m-am decis, nu știu dacă după ce ies din închisoare mai apuc. Nu știu dacă reintru în afaceri sau preiau puterea în România. Eu nu vreau să intru în politică, dacă intru să iau puterea nu înseamnă că intru clasic în politică. Am avut tot timpul puterea. Uitați-vă prin ce m-ați târât voi ca stat, aveți impresia că sunt un om căzut? Sunt unul dintre puținele personaje care știu că puterea impune și o responsabilitate. Iar responsabilitățile pe care le-am avut oricând am avut puterea într-un domeniu au fost pe deplin sadisfăcute. Dacă voi dori să iau puterea, voi vrea să iau puterea ca să pun în practică proiectele pe care le am pentru voi”, a spus Sorin Ovidiu Vîntu, la B1 TV.

În cadrul interviului, Vîntu a vorbit și despre candidatura lui Victor Ponta la alegerile prezidențiale din anul 2014. “Victor Ponta era proiectul unei aripi din SRI care a jucat la două capete”, a afirmat Vîntu.

Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vîntu a fost condamnat definitiv la opt ani închisoare pentru spălare de bani în dosarul devalizării Fondului Naţional de Investiţii (FNI).

La începutul acestui an, într-o postare pe blogul său, fostul mogul de presă a făcut un top al politicienilor, jurnaliștilor şi analiștilor pe care îi apreciază. Adrian Năstase este politicianul său preferat. Petre Daia, actualul ministru al agriculturii şi cel care al lansat campania “Alege Oaia” conduce topul miniștrilor preferați de Sorin Ovidiu Vântu.