Ce sunt clătitele din cartofi rași, mâncarea din Letonia aflată pe primul loc

Este vorba despre kartupeļu pankūkas, sau clătite din cartofi rași, o rețetă clasică de clătite din cartofi din Letonia, considerată de localnici un preparat simplu, de zi cu zi, dar care a reușit să cucerească voturile utilizatorilor din întreaga lume.

Kartupeļu pankūkas seamănă cu o clătită groasă și se face din cartofi rași, ou și făină, iar condimentarea este redusă la strictul necesar. Potrivit descrierii TasteAtlas, letonii folosesc, de obicei, doar sare și piper. După ce sunt prăjite până devin aurii, clătitele de cartofi sunt servite cel mai des cu smântână sau cu un sos de afine roșii, foarte popular în Letonia.

Simplitatea este, de fapt, punctul forte al rețetei. Tocmai lipsa ingredientelor complicate a ajutat acest preparat să ajungă pe primul loc în clasamentul realizat de TasteAtlas, una dintre cele mai cunoscute platforme internaționale dedicate gastronomiei tradiționale, și citat de publicația Drive Magazine.

Ce este clasamentul TasteAtlas

TasteAtlas este o platformă online care adună evaluări atât de la editori specializați, cât și de la utilizatori. În prezent, baza sa de date include peste 11.000 de preparate tradiționale, aproximativ 6.500 de ingrediente locale și peste 24.000 de restaurante din întreaga lume.

Pe baza notelor acordate, platforma publică periodic topuri tematice, de la cele mai apreciate mâncăruri dintr-o anumită țară până la clasamente dedicate unui ingredient, cum este cartoful.

În topul celor mai bune mâncăruri din cartofi, kartupeļu pankūkas a obținut un scor de 4,4 stele, cel mai mare din listă.

Locurile doi și trei: Slovacia și Lituania

Pe locul al doilea s-a clasat zemiakové placky, un preparat tradițional din Slovacia, evaluat cu 4,3 stele. Și acesta este tot o clătită de cartofi, dar este servită mai ales ca garnitură lângă preparate din carne.

Podiumul este completat de bulviniai blynai, din Lituania. Rețeta include, pe lângă cartofi rași, ou și făină, și ceapă tăiată mărunt. Uneori se adaugă și puțin suc de lămâie. Preparatul este descris ca fiind mai moale decât celelalte și este servit cu smântână, sos de mere sau gem.

Un detaliu remarcat și de presa străină este că tocineii de cartofi, varianta românească, deși seamănă foarte mult cu preparatele aflate în top, nu au intrat în primele poziții ale clasamentului TasteAtlas.

Top 10 cele mai bune mâncăruri din cartofi, potrivit TasteAtlas

Clasamentul complet al preparatelor pe bază de cartofi arată astfel:

Kartupeļu pankūkas – Letonia

Zemiakové placky – Slovacia

Bulviniai blynai – Lituania

Pommes Anna – Franța

Tortilla de Betanzos – Spania

Gratin dauphinois – Franța

Papa rellena – Peru

Placki ziemniaczane – Polonia

Llapingacho – Ecuador

Crocchè – Sicilia, Italia

Clasamentul arată că, atunci când vine vorba de cartofi, simplitatea bate sofisticarea, iar rețetele tradiționale, transmise din generație în generație, rămân cele mai apreciate.

