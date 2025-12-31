Sursă video: Replica Online

Robert Ghidanac organiza petreceri de Halloween și fiind pasionat de decorațiuni s-a gândit să creeze cadre de basm și pentru sărbătorile de iarnă. Instalațiile și ornamentele de Crăciun au fost cumpărate și strânse de-a lungul timpului, iar anul acesta a avut decor spectaculos.

„Vecinii sunt foarte încântați. Spun că au cea mai bună priveliște. Ei chiar se bucură mai tare de priveliște decât noi. Și toată lumea, când trece pe stradă, se oprește, se uită, face poze. Iar acum doi ani, vecinii de vizavi au închiriat un Moș Crăciun care să vină să aducă daruri copilului. Și când a ieșit Moș Crăciun de la ei, a venit la noi și ne-a rugat dacă poate să facă poze cu noi în curte”, a povestit bărbatul.

Pe lângă munca laborioasă, împodobirea casei de sărbători vine cu un preț pe măsură. Miile de luminițe care par desprinse din povești consumă energie electrică, însă Ghinadac spune că factura nu arde la buzunar, așa cum se așteaptă mulți:

„Legat de costul energiei electrice pe toată perioada sărbătorilor? Nu știu exact să vă spun, dar undeva la 2 lei pe zi, cel mult. Pentru că pe toate le-am pus pe prize smart. Se aprind pe la 16.30 și se sting la 23.00, nu merg toată noaptea și reușesc să eficientizez din punct de vedere energetic, cumva econom”, a explicat proprietarul casei din Tuzla.

