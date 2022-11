Cea mai nouă hartă a războiului arată că ucrainenii și-au recuperat 50% din teritoriul ocupat de ruși

Vineri, soldații ruși s-au retras complet din Herson, cel mai mare centru urban cucerit de forțele lui Putin de când Kremlinul și-a lansat invazia în Ucraina, condamnată la nivel internațional, pe data de 24 februarie.

James Longman, corespondentul de politică externă al postului american de televiziune ABC News, a comparat sâmbătă pe Twitter două hărți ale Ucrainei din timpul „ocupației ruse”, una cu situația din martie, iar cealaltă cu evoluțiile din noiembrie, care arată că trupele Kievului au recâștigat 50% din teritoriul țării.

Left: Russian occupation in March



Right: Russian occupation in November



This is why Ukraine thinks total military victory is possible. For them, negotiating means giving Putin territory.



But theyve already won back 50% of what he took at the start of the war@War_Mapper pic.twitter.com/z0kG3mXfAK