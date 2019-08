De Mihai Niculescu,

Un tânăr din iași a povestit pentru bzi.ro cum a fost furat în plină stradă, fără să bănuiască nimic, iar polițiștii i-au spus că până la el nu au mai auzit un caz similar.

Mecanismul țepei este simplu: un necunoscut îi cere împrumut telefonul, sub pretextul că a rămas fără baterie ori credit și are un apel urgent, și îi lasă drept garanție aparatul său, care este unul scump și performant. După ce folosește aparatul victimei, își recupereazăpropriul telefon, iat binevoitorul constată mult mai târziu că este bun de plată!

„Exista un altfel de tip de hoți în Iași. Nu știu dacă sunt singurul în cazul de față, însă consider că sunt mai mulți care au căzut în plasa lor. Ei se folosesc de oamenii buni și le supraîncarcă factura la telefon. Te abordează, în general, când aștepți autobuzul/tramvaiul, te roagă să le împrumuți telefonul pentru a da un mesaj important cuiva, ba chiar îți oferă telefonul lor în schimb, pentru a dovedi că nu are planuri să fugă cu telefonul tău (individul avea un telefon de ultima generație, recent apărut, eu un telefon vechi)”, a precizat tanărul.

Însă în loc să dea mesaj unei persoane importante, el dă mesaj printr-un serviciu de taxare și reîncarcă diverse conturi online.

„Eu am plătit cu publi24 30 de euro în 2 minute, 3 mesaje a câte 10 euro. Mi-am dat seama o săptămâna mai târziu, când am observat 30 de euro trecuți în plus la abonamentul din acea lună. După o analiză mai în detaliu, am realizat că acel individ s-a folosit de bunăvoința mea și m-a furat de 30 de euro. (..) Faptul că nu apare pe internet nimic despre acest tip de furt îmi spune că este nou apărut sau greu de identificat de către victime”, a mai spus ieșeanul.

Citeşte şi:

Polițiștii și procurorii n-au putut nici măcar să transcrie indicațiile date de Alexandra la 112 și și-au transmis informațiile fetei „din gură în gură”!

GSP.RO Scandal în direct, la TV: "Ești un cioban opărit, taci dracu' din gură!" Reacția lui Gigi Becali

Unica.ro 'Lady Diana ar fi fost îngrozită de un asemenea comportament...' Englezii au ajuns la capătul răbdării cu ducesa Meghan și nu îl mai suportă nici pe Harry