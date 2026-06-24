Vehiculul cântărește 1.800 kg, dintre care 400 kg sunt doar piese Lego, și depășește precedentul record pentru mașini Lego, de 50 km/h.

Performanța remarcabilă a fost înregistrată pe 22 iunie de pilotul de teste Markus Lundh, angajat al companiei Koenigsegg, care s-a aflat la volanul acestei creații unice în timpul cursei de record.

Mașina, care cântărește aproximativ 1.800 de kilograme, din care 400 de kilograme sunt doar piese LEGO, a depășit cu mult precedentul record de viteză pentru vehiculele construite din Lego, stabilit la 50 km/h.

„Este incredibil ce a reușit echipa noastră să realizeze. Este o dovadă a creativității și inovației pe care le oferim clienților noștri”, a declarat Lundh.

Pe lângă performanța de viteză, acest model Lego este dotat cu funcții similare cu cele ale mașinii reale, inclusiv celebra funcție „Ghost Mode”, care permite deschiderea automată a ușilor și rabatarea oglinzilor laterale.

În ciuda designului său din piese Lego, vehiculul păstrează liniile elegante și funcționalitățile originale ale modelului Koenigsegg Sadair’s Spear, care în varianta reală este echipat cu un motor V8 de 5 litri ce generează peste 1.600 de cai putere.

În plus, cu ocazia recordului de la Goodwood, LEGO a lansat un nou set din seria Technic Ultimate Car Concept, disponibil pentru public din luna iulie 2026. Setul, destinat pasionaților de tehnologie și construcții, include 4.104 piese și reproduce în miniatură caracteristicile avansate ale vehiculului real, cum ar fi un motor V8 funcțional, cutie de viteze cu nouă trepte și sistem Ghost Mode operațional.

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