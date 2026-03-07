Plăcuța de înmatricularea s-a vândut la licitație pentru o sumă record

Licitația pentru „SO 1” a atras 29 de oferte, prețul final fiind atins miercuri, la ora 17.27. Competiția a fost strânsă, utilizatorul „edelstark” întrecându-se cu „Mcwinner” până în ultimele minute.

Prețul final îl depășește cu mult pe cel al plăcuței „ZH 24”, care a fost vândută în iulie 2024 pentru 367.906 de euro, relatează portalul de știri Blick, parte a grupului Ringier.

Care a fost prima reacție a câștigătorului după ce a luat cea mai scumpă plăcuță de înmatriculare din Elveția

Directorul general al Edel & Stark, compania care a licitat pentru cea mai scumpă plăcuță de înmatriculare din Elveția a declarat pentru sursa citată mai sus.

„Este deja incredibil. Suntem foarte bucuroși că am reușit să obținem plăcuța pentru compania noastră”, a spus el.

Acesta a subliniat că nu recordul contează pentru ei, ci unicitatea numărului: „Ne doream foarte mult să avem SO 1 – este un număr cu adevărat excepțional”. Deși compania deține deja mai multe plăcuțe rare, aceasta va ocupa un loc special. „SO 1 va fi montat pe o mașină, dar încă nu știm pe care”, a mai adăugat Lüchinger.

Plăcuța de înmatriculare a costat mai mult decât un conac cu cinci camere din Franța

Cea mai scumpă plăcuță de înmatriculare din Elveția s-a vândut la prețul de 432.611 de euro. Plăcuța nu doar că a atins un record, dar se pare că a fost și mult mai scumpă ca o proprietate imobilizară de lux.

Spre exemplu, un conac din Franța, din regiunea Champagne-Ardenne, se vinde la prețul de 395.000 de euro. Proprietatea are cinci camere, două băi și o curte de peste 1.100 de metri pătrați, cu o grădină suspendată deasupra văii.

La nivel mondial, se pare că există chiar opt castele mai ieftine ca cea mai scumpă plăcuță de înmatriculare din Elveția. Prețul proprietăților luxoase vairază între 170.000 și 300.000 de euro.

Ce s-a întâmplat prima dată când a fost scoasă la licitație cea mai scumpă plăcuță de înmatriculare din Elveția

Aceasta a fost a doua tentativă de a scoate la licitație plăcuța. Prima dată, în decembrie 2025, procesul a fost întrerupt după ce mai mulți participanți au făcut oferte false, unele ajungând la peste un milion de euro. Autoritățile din Solothurn au fost nevoite să anuleze licitația și să depună plângeri împotriva acestor participanți.

De această dată, licitația a început de la un preț de 11.092 de euro și a durat o săptămână. În ultimele minute, prețul a fost ridicat cu încă 11.092 de euro de către cei doi ofertanți principali, până la suma record.

Întreaga sumă obținută din licitație va fi direcționată către bugetul de reparații și modernizare a infrastructurii rutiere din cantonul Solothurn. De-a lungul anilor, alte plăcuțe de înmatriculare speciale au fost vândute la prețuri ridicate în Elveția.

