Șeful diplomației române a avut joi, 18 august, consultări politice cu omologul ceh, Jan Lipavsky, în vizita de la Praga.

„Am discutat, foarte important, despre aderarea României la Spațiul Schengen. Aș dori să îi mulțumesc domnului ministru pentru susținerea puternică pe care Republica Cehă o acordă realizării acestui obiectiv foarte important al României”, a spus Bogdan Aurescu.

„Am prezentat în detaliu stadiul pregătirilor noastre pentru aderarea României la spațiul Schengen, un obiectiv care, repet, este legitim și important pentru noi, pentru că deja îndeplinim toate criteriile în acest sens, de mai multă vreme, și sperăm să putem avansa pe durata președinției cehe a Uniunii Europene”, a adăugat el.

Demnitarul a mai subliniat că România a luat măsuri pentru gestionarea situației de la frontiera externă a UE pe fondul războiului din Ucraina, iar acest lucru „arată încă o dată că țara noastră este un furnizor de securitate pentru întreaga Uniune și că aplică, în mod eficient, standardele de aderare la spațiul Schengen”.

On ?? agenda priorities, I thanked @JanLipavsky for CZs reconfirmed&full support for our #Schengen accession goal, which we hope to advance during @EU2022_CZ. Another key topic on which we agreed to cooperate closely: future of #EaP & strongly supporting our partners resilience pic.twitter.com/Z8q4GWTb2o