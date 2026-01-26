Ipotecile au reprezentat 57% din tranzacțiile imobiliare din 2025

În 2025, ipotecile intabulate au reprezentat 57% din totalul tranzacțiilor rezidențiale, în creștere față de 51% în 2024, conform calculelor SVN bazate pe statistici oficiale. Acest procent include și refinanțările, reconversiile, restructurările și creditele de nevoi personale cu ipotecă.

În 2025, peste 92.100 de ipoteci au fost intabulate în România, marcând o creștere de 6,4% față de 2024, potrivit unei analize realizate de Ipotecare.ro, bazată pe datele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Bucureștenii, ilfovenii și timișoreanii sunt românii care au luat cele mai multe credite ipotecare

În București, au fost acordate peste 27.000 de credite ipotecare, reprezentând o scădere de aproape 2% comparativ cu 2024. În schimb, în Ilfov, s-au înregistrat 7.570 de ipoteci, județul având cea mai mare creștere anuală din țară, de 27,6%. Împreună, București și Ilfov dețin aproape 38% din numărul total de ipoteci întabulate la nivel național în 2025.

Pe locurile următoare se află județele Timiș și Cluj, unde s-au întabulat aproape 7.300 și, respectiv, puțin peste 6.000 de ipoteci. În Timiș, creșterea anuală a fost de 7,4%, iar în Cluj, de 15%. Clujul este orașul în care românii plătesc cel mai multe pentru creditele ipotecare. Constanța, cu puțin peste 5.000 de ipoteci, a înregistrat o scădere de 5,2% față de 2024.

Constanța și Iași sunt județele în care s-au înregistrat scăderi

Printre județele care au înregistrat scăderi se numără Constanța și Iași. În Iași, numărul ipotecilor întabulate a scăzut cu 26,4%, până la 4.122. Clasamentul primelor 10 piețe ipotecare din România este completat de Brașov, Iași, Sibiu, Bihor și Prahova, acesta din urmă înlocuind județul Argeș. Aceste 10 piețe cumulează peste 74% din ipotecile întabulate la nivel național.

Creșterea TVA de la 1 septembrie 2025 a dus și la credite ipotecare mai mari pentru români, indiferent de valoarea locuinței sau de suprafața acesteia.