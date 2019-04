Cel mai bogat om din Africa a scos 10 milioane de dolari din bancă pentru a se convinge că într-adevăr are bani

Aliko Dangote este cel mai bogat om din Africa. Acesta se află în topul celor mai bogate persoane din lume, cu o avere estimată la 10 miliarde de dolari. Acesta are afaceri cu ciment, potrivit actualidad.rt.com.

În cadrul unui forum care a avut loc zilele acestea la Abiyan, Costa de Fildeș, Aliko Dangote a povestit o întâmplare necunoscută până acum.

Acesta a spus ce gest a făcut pentru a se convinge că este bogat. A mers la bancă într-o zi și a scos 10 milioane de dolari, i-a dus acasă, s-a uitat la ei, după care a doua zi a revenit la bancă și i-a depus din nou în cont.

„Într-o zi am fost la bancă, mi-am scris un cec și am luat 10 milioane de dolari. I-am pus în mașină și apoi m-am dus acasă. Când am ajuns, am deschis valiza în care erau puși, am privit cele 10 milioane de dolari și mi-am spus: „E bine, acum cred că am bani””, a declarat Aliko Dangote.

