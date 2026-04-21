Locuința din Monaco are 21 de camere

Locuința cu 21 de camere se află în districtul Mareterra, o zonă recent construită pe terenuri recuperate din mare, inaugurată de Prințul Albert al II-lea în 2024.

Apartamentul este situat în clădirea „Le Renzo” și se întinde pe aproximativ 2.500 de metri pătrați, fără a include balcoanele și terasele ce oferă priveliști asupra Mării Mediterane. Printre facilități se numără o piscină privată, jacuzzi și cel puțin opt locuri de parcare.

Achiziția a fost realizată prin holdingul său, System Capital Management (SCM). Într-un comunicat, SCM a confirmat investiția în proiectul „Le Renzo” încă din 2021, dar nu a oferit detalii despre preț.

„Portofoliul internațional al SCM include de peste zece ani proprietăți imobiliare premium, așa cum am declarat public în mai multe rânduri”.

Alte achiziții ale lui Rinat Ahmetov

Ahmetov, cu o avere estimată la peste 7 miliarde de dolari, conform Bloomberg Billionaires Index, nu este străin de investițiile imobiliare exclusiviste. În 2019, a cumpărat Villa Les Cèdres, o proprietate istorică pe Riviera Franceză, pentru 200 de milioane de euro. De asemenea, în 2011, a achiziționat un penthouse în Londra, în complexul One Hyde Park, situat vizavi de magazinul Harrods.

Ahmetov controlează System Capital Management, cel mai mare conglomerat industrial din Ucraina, cu interese în metalurgie, minerit, energie și imobiliare.

Alte prețuri în Mareterra

Proprietățile din Mareterra ating valori de peste 100.000 de euro pe metru pătrat, potrivit unor agenți imobiliari care au preferat să rămână anonimi.

De exemplu, un apartament cu trei dormitoare este listat la aproximativ 76 de milioane de euro, iar chiria pentru apartamente cu patru sau cinci camere ajunge la 150.000 de euro pe lună. Datele oficiale arată că districtul Larvotto, unde se află Mareterra, este cel mai scump din principat.

„Monaco rămâne una dintre cele mai exclusiviste și reziliente piețe rezidențiale din lume”, a afirmat Savills într-un raport publicat în martie, subliniind că aceasta este „modelată de o lipsă structurală și de o cerere internațională constantă”.

Rinat Ahmetov a fost la priveghiul lui Mircea Lucescu

Mircea Lucescu, unul dintre cei mai mari antrenori din istoria României, a murit la vârsta de 80 de ani, pe 7 aprilie 2026, după mai multe probleme de sănătate care s-au agravat în ultimele luni. Cel mai bogat om din Ucraina, Rinat Ahmetov, a venit la București, pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Mircea Lucescu.

Omul de afaceri a lucrat timp de 12 ani cu antrenorul român, câștigând împreună 22 de trofee, inclusiv Cupa UEFA.

„Am venit să-mi iau rămas bun de la prietenul meu. E o tragedie. Am petrecut 12 ani împreună, am câștigat 22 de trofee, inclusiv Cupa UEFA. A fost prietenul meu și mă mândresc că mi-a fost prieten. Ar trebui să fiți mândri că l-ați avut pe Mircea Lucescu, un mare antrenor și un mare om”, a declarat la acel moment Rinat Ahmetov.

