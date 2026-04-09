Rinat Ahmetov și-a luat adio de la Mircea Lucescu

UPDATE 17.40: Miliardarul Ucrainean a ajuns la Arena Națională după ora 17:00. Rinat Ahmetov i-a îmbrățișat pe Neli Lucescu şi Răzvan Lucescu, au stat de vorbă, iar apoi s-a recules la catafalcul lui Mircea Lucescu.

Cel mai bogat om din Ucraina a venit la București să-i aducă un ultim omagiu lui Mircea Lucescu

Știrea inițială: Rinat Akhmetov, patronul lui Șahtior Donețk și cel mai bogat om din Ucraina, a venit miercuri la București, pentru a-l omagia pe Mircea Lucescu, care a decedat la 80 de ani. Cei doi au colaborat timp de 12 ani, câștigând împreună 22 de trofee, inclusiv Cupa UEFA.

Ce a spus Rinat Akhmetov înainte să plece la Arena Națională

Omul de afaceri, cu o avere estimată la 8 miliarde de euro, a lucrat timp de 12 ani cu antrenorul român, câștigând împreună 22 de trofee, inclusiv Cupa UEFA. Rinat Akhmetov va merge la Arena Națională, acolo unde a fost depus sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu.

„Am venit să-mi iau rămas bun de la prietenul meu. E o tragedie. Am petrecut 12 ani împreună, am câștigat 22 de trofee, inclusiv Cupa UEFA. A fost prietenul meu și mă mândresc că mi-a fost prieten. Ar trebui să fiți mândri că l-ați avut pe Mircea Lucescu, un mare antrenor și un mare om”, a declarat Rinat Akhmetov, citat de Digi Sport.

Omul de afaceri a fost întâmpinat la sosirea în București de agentul Arcadie Zaporojanu, un apropiat al regretatului tehnician. Prezența lui Akhmetov în spațiul public este extrem de rară, mai ales de la începutul conflictului din Ucraina.

Patronul clubului Șahtior Donețk a transmis un mesaj emoționant după moartea lui Mircea Lucescu

Rinat Ahmetov, patronul clubului Șahtior Donețk, a transmis un mesaj emoționant în urma decesului lui Mircea Lucescu. Moartea tehnicianului, considerat unul dintre cei mai influenți din lumea fotbalului, a fost confirmată recent, iar întreaga comunitate sportivă este în doliu.

„Astăzi, lumea fotbalului a suferit o pierdere ireparabilă: unul dintre cei mai respectați și mai decorați antrenori din istoria acestui sport, Mircea Lucescu, a decedat”, a declarat Ahmetov, la scurt timp după vestea tristă a decesului lui Mircea Lucescu.

Mircea Lucescu a fost descris de Ahmetov drept un om devotat fotbalului, care și-a investit întreaga energie și pasiune în sport.

„Autoritatea lui Lucescu în lumea fotbalului nu poate fi măsurată prin numărul de premii sau titluri – a fost un profesor și un exemplu pentru antrenori, un mentor și un al doilea tată pentru multe generații de jucători. A descoperit o multitudine de talente și a lăsat în urmă o moștenire extraordinară”, a adăugat patronul lui Șahtior.

Șahtior Donețk a câștigat 22 de trofee sub conducerea lui Mircea Lucescu

Sub conducerea lui Lucescu, Șahtior Donețk a devenit o forță dominantă în fotbalul ucrainean, câștigând 22 de trofee, inclusiv 8 titluri de campion, 6 Cupe ale Ucrainei, 7 Supercupe ale Ucrainei și Cupa UEFA.

„Pentru mine, el va rămâne mereu un mare antrenor și o persoană cu o inimă mare de fotbal”, a mai spus Rinat Ahmetov.

