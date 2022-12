Aproximativ 100 de pompieri și salvatori au intervenit la fața locului după explozia celui mai mare acvariu cilindric de sine stătător din lume. Aproximativ 350 de persoane care erau cazate la hotelul din complex au fost evacuate.

Autobuzele au fost trimise la complex pentru a oferi adăpost persoanelor care au părăsit hotelul pentru că temperaturile exterioare din Berlin erau de aproximativ -7 grade Celsius la ora exploziei, 6 dimineața.

Serviciile de urgență au închis un drum important de lângă complexul care duce de la Alexanderplatz către Poarta Brandenburg, din cauza volumului mare de apă care a ieșit din clădire.

What really is the cause of the explosion? I love it when I visited the hotel. pic.twitter.com/OMrVpflhTB — Tayo Adedokun (@asdokun) December 16, 2022

Autoritățile germane au transmis că nu este clar ce a cauzat explozia acvariului, dar Bild scrie că motivul exploziei este oboseala materială. Explozia a fost atât de puternică încât până și două seismografe din Berlin au înregistrat vibrațiile.

„Am auzit o explozie uriașă, un tunet”

Christian și soția sa au fost doi dintre cei aproximativ 350 de oaspeți din hotel. El spune: „Am auzit un zgomot puternic. Apoi ne-am trezit. Soția mea a spus că ceva a zburat pe lângă fereastră. (…) Am ieșit la scurt timp după aceea și am văzut că acvariul, care ieri era în picioare și fusese curățat din interior, s-a prăbușit”.

Muziciana Iva Yudinski era și el cazat în hotel: „Dimineața devreme, în jurul orei 6, am auzit o explozie uriașă, un tunet. Nici nu am înțeles ce s-a întâmplat. Mi-am sunat prietena și am mers în camera ei. De acolo am văzut acvariul și toată distrugerea. Totul este inundat cu apă.”

AquaDom a fost redeschis abia în vara lui 2022, după doi ani și jumătate ani de renovări, care au costat 2,6 milioane de euro. Garniturile din silicon au fost reînnoite atunci, iar acvariul a fost curățat.

Înalt de 16 metri și cu 11,5 metri în diametru, era cel mai mare acvariu de sine stătător din lume. În combinație cu un bilet „Sea Life” (19 euro), vizitatorii puteau lua un lift prin AquaDom, care era plin cu un milion de litri de apă și în care trăiau 1.500 de pești din peste 100 de specii diferite. Călătoria dura aproximativ zece minute. Accidentul s-a produs în afara programului de lucru, între orele 10 și 18.

