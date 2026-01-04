La început, doi copii au făcut un mic bulgăre

Totul s-a întâmplat pe pietonalul de pe Valea Borcutului, unde a nins ca în povești și zăpada a fost din belșug. Fericiți, doi copii au ieșit să se joace în omătul moale,într-o zonă pietonală. Au făcut un bulgăraș și au început să-l împingă, așa cum fac copiii iarna, fără un plan anume. Zăpada era însă suficient de lipicioasă și bulgărele a început să crească rapid.

După câteva zeci de metri, mingea de zăpadă devenise deja prea mare pentru cei mici.

Au intervenit adulții. Apoi tot mai mulți oameni

Când copiii nu au mai reușit să manevreze bulgărele, au intervenit trecătorii. Mai întâi unul, apoi altul, apoi mai mulți localnici care au pus mâna și au început să-l rostogolească mai departe.

„L-au început doi copii, apoi pe parcurs s-au alăturat trecători și au ajutat la rostogolire. Iar rezultatul e cel de la final. S-a râs mult, s-a socializat, a fost super”, a povestit Anamaria Costea pentru Bistrițeanul.ro.

Pe măsură ce bulgărele devenea tot mai mare, scena a început să atragă atenția. La un moment dat, era atât de voluminos încât exista riscul să ajungă pe carosabil.

„Era să-l scăpăm în drum de vreo două ori. S-au oprit toate mașinile. Lumea ieșea din casă ca la circ, aplaudau, filmau. A fost super tare”, a mai spus Anamaria Costea.

Oamenii au râs, au comentat, au filmat cu telefoanele și au urmărit cu interes fiecare metru parcurs de bulgărele uriaș.

1,5 kilometri de distracție, oprire la câțiva metri de final

Bulgărele a fost format la un capăt al unei zone pietonale iar planul a fost să ajungă până la celălalt capăt. Până la final, a parcurs aproximativ 1,5 kilometri și s-a oprit cu aproximativ 20 de metri înainte de finalul traseului.

Chiar și așa, performanța a fost suficientă pentru a transforma o joacă simplă într-un moment de distracție colectivă. Localnicii spun că ziua a adus aminte de iernile de altădată, când copiii și adulții ieșeau afară fără grabă, doar pentru a se bucura de zăpadă.

La Sângeorz Băi, un bulgăraș de zăpadă a reușit, pentru câteva ore, să adune oamenii laolaltă, să oprească traficul și să transforme o stradă într-un spectacol spontan, filmat și aplaudat de toată lumea.