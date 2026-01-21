Revo administrează un portofoliu de hoteluri sub francize importante, inclusiv Accor, Wyndham, Hilton, Marriott și IHG, alături de propriile mărci. precum Vagabond Club, Hyperion și Aedenlife,

Expansiunea rapidă a grupului, de la 51 la 250 de hoteluri începând cu 2020 și costurile ridicate au dus la dificultăți financiare. Veniturile planificate pentru 2025 nu au fost atinse, iar numărul de înnoptări a rămas sub așteptări.

Revo Hospitality generează un venit anual de 1,3 miliarde de euro și deține 260 de hoteluri în 12 țări. 140 de companii din grup au depus cereri de insolvență, iar procedurile sunt monitorizate de tribunalul din Charlottenburg.

Grupul Revo Hospitality, cel mai mare operator hotelier din Europa, a intrat în insolvență, afectând aproximativ 8.300 de angajați.

Compania, care gestionează peste 260 de hoteluri în 12 țări europene, va continua să opereze 125 de hoteluri din Germania și Austria, păstrând toți cei 5.500 de angajați din aceste locații.

Fondată în 2008 sub numele HR Group, Revo Hospitality a crescut rapid, mai ales după anul 2020, ajungând de la 51 de hoteluri la 250 de proprietăți. În prezent, grupul generează un venit anual de 1,3 miliarde de euro, dar expansiunea rapidă și costurile ridicate au condus la dificultăți financiare.

„Costurile de achiziție ale noilor hoteluri au fost considerabile. În schimb, numărul de înnoptări nu a crescut conform așteptărilor, iar veniturile planificate pentru 2025 nu au fost atinse”, a explicat compania.

Problemele au fost amplificate de creșterea salariului minim, costurile ridicate pentru chirii, energie și alimente, dar și de structuri organizaționale complicate rezultate din expansiunea accelerată.

„140 de companii din cadrul grupului Revo Hospitality au depus cereri de insolvență la tribunalul din Charlottenburg, Germania, sub administrare proprie”, a declarat firma. Procedurile vor fi supravegheate de administratori desemnați de tribunal.

Portofoliul grupului include hoteluri sub branduri internaționale importante, precum Hilton, Marriott, Accor, Wyndham și IHG, dar și mărci proprii, precum Vagabond Club, Hyperion și Aedenlife.

Revo Hospitality deține hoteluri în țări precum Franța, Cehia, Spania, Elveția, Ungaria, Țările de Jos și Italia, alături de Germania și Austria.

Pentru a stabiliza situația, experții în restructurare Gordon Geiser și Benedikt de Bruyn au fost angajați să elaboreze o strategie de redresare.

Compania a solicitat finanțare anticipată pentru plata salariilor între lunile ianuarie și martie 2026, apelând la Agenția Federală pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Grupul Revo Hospitality și-a început activitatea în Leipzig, Germania, în 2008, și de atunci s-a extins constant până la actualul portofoliu impresionant de hoteluri.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE