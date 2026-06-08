Proiectul va fi extins până la 400 MW în viitorul apropiat, consolidând poziția României pe harta energiei regenerabile din Europa.

Parcul fotovoltaic Iepurești, cel mai mare din România, devine operațional

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Nofar Energy a confirmat pe pagina oficială de LinkedIn că parcul de la Iepurești este conectat la rețea și a intrat în faza de operare comercială.

„Proiectul solar Iepurești este oficial conectat la rețea! Instalația de 169 MW din România este operațională, deținută integral (100%) de Nofar Energy, și trece în etapa de operare comercială. Se estimează că va genera aproximativ 19 milioane de euro venituri în primul an”, au transmis reprezentanții companiei.

Apoi, urmează un sistem de stocare a energiei la scară largă în cadrul centralei, pentru a maximiza utilizarea energiei curate și randamentul total, mai precizează compania în mesaj.

„Această realizare reprezintă un pilon-cheie al portofoliului nostru extins din România (850 MW solar și 2,3 GWh stocare), consolidându-ne poziția ca producător independent de energie (IPP) de top în Europa”, spune Nofar Energy.

Finanțări majore pentru dezvoltarea proiectului de la Iepurești

Pentru dezvoltarea proiectului, Nofar Energy a beneficiat de sprijin financiar semnificativ, potrivit publicației e-nergia.ro.

Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și Raiffeisen Bank International au acordat, în 2024, o finanțare de 110 milioane de euro pentru parcurile fotovoltaice Iepurești și Ghimpați, cu o capacitate totală de 330 MW.

În noiembrie 2025, BERD a suplimentat sprijinul cu un pachet de 192 milioane de euro pentru extinderea parcului Iepurești II, alături de Slobozia și Corbii Mari, contribuind la o capacitate cumulată de 531 MW.

Când va vinde energie parcul fotovoltaic de la Iepurești

După energizarea parcului de la Iepurești, urmează o perioadă de probe, după care, dacă totul merge bine, o centrală nouă primește certificatul de conformitate de la operatorul de rețea.

Ulterior, se semnează recepția finală, se emite certificatul de racordare și, apoi, licența de operare de la ANRE, după care unitatea de generare se înscrie la piață și poate începe vânzarea de energie electrică.

Se lucrează la extinderea parcului Iepurești

După toate aceste etape, parcul de la Iepurești din județul Giurgiu va fi cel mai mare parc fotovoltaic operațional din România.

În derulare sunt proiecte mult mai mari, unul dintre ele tot în județul Giurgiu, la Ogrezeni, al celor de la Enery, a cărui construcție a început recent.

Actualul record este deținut tot de la israelienii de la Nofar care, împreună cu Econergy, au pus în funcțiune parcul de la Rătești, Argeș, de 155 MW, conectat la rețea la finalul anului 2023. Este și acum cel mai mare parc fotovoltaic din țară.

Nofar a cumpărat proiectul parcului de la Iepurești, din județul Giurgiu, de 169 MWp, în primăvara lui 2022.

Atunci s-a anunțat că proiectul va fi extins, cel mai probabil, până la 400 MWp, în funcție de condițiile tehnice ale rețelei sistemului energetic național. „Probabil cea mai mare investiție în energie regenerabilă din apropierea Bucureștiului și din România”, spunea atunci Favi Stelian, CEO Nofar Energy România.

Planuri ambițioase și provocări pentru Nofar

Andreea Gilicel, director comercial al Nofar Energy, spune că firma are în lucru un portofoliu de proiecte de 1 GW în energie solară și pregătește dezvoltarea unui portofoliu similar de 1 GW în capacități de stocare a energiei.

„Suntem destul de avansați, urmând ca în 2026 să livrăm 400 MW și următorii în 2027. În ultimii trei ani noi am accelerat intrarea pe această piață și încercăm să eficientizăm punerea în funcțiune cât mai rapid”, a declarat Gilicel, chief commercial officer al companiei.

Cu toate acestea, proiectele nu sunt lipsite de provocări. „Există întârzieri în derularea proiectelor, atât din considerente birocratice, cât și din cauza conectării la rețea, care nu se face suficient de rapid pe cât și-ar dori dezvoltatorii”, a adăugat Gilicel.

Iepurești depășește record deținut de Rătești, cu 155 MW

Iepurești depășește astfel precedentul record deținut de parcul fotovoltaic de 155 MW din Rătești, județul Argeș, operaționalizat de Nofar Energy și Econergy la sfârșitul anului 2023.

Cu astfel de inițiative, România își consolidează poziția ca hub regional pentru producția de energie verde.

Nofar Energy continuă să fie unul dintre liderii pieței de energie regenerabilă din Europa, cu un portofoliu extins de 850 MW în proiecte solare și 2,3 GWh în stocare.

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