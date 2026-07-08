Aceștia vor trebui să plătească mai mult pentru device-uri din segmente superioare sau să se îndrepte spre piața de telefoane second-hand, potrivit unei analize citate de The Register.

Memoriile reprezintă 60% din costul materialelor folosite la telefoanele ieftine

Conform firmei de cercetare Omdia, costurile memoriei au reprezentat aproape 60% din costul total al materialelor pentru smartphone-urile sub 400 de dolari în primul trimestru al anului 2026. Situația nu s-a îmbunătățit, iar prognozele indică noi creșteri.

De altfel, compania de analiză TrendForce a estimat în iunie că prețurile DRAM vor crește cu peste 50% în acest an, făcând imposibil pentru producătorii de telefoane ieftine să nu transfere această povară financiară asupra consumatorilor.

Producătorii încearcă să reducă alte costuri pentru a compensa scumpirea memoriei. Aceștia au optat pentru ecrane, senzori sau module de frecvență radio (RF) mai ieftine. Cu toate acestea, device-urile din gamele inferioare de preț sunt deja construite cu bugete extrem de restrânse, lăsând un spațiu limitat pentru ajustări.

„Vânzările de smartphone-uri accesibile scad constant, deoarece producătorii nu mai pot oferi prețuri competitive pentru clienții sensibili la costuri”, explică Omdia.

Piața globală de smartphone-uri va scădea cu 12% în 2026

Se estimează că livrările globale de telefoane sub 400 de dolari vor scădea cu 22% până la sfârșitul anului 2026. În schimb, segmentele de smartphone-uri premium, care depășesc pragul de 400 de dolari, par să reziste mai bine.

Potrivit Omdia, acest sector ar putea înregistra o creștere a livrărilor de 5,7% în acest an, chiar dacă piața globală de smartphone-uri va scădea cu 12% în total.

Producătorii își îndreaptă astfel atenția către telefoanele din segmentele medii și superioare, unde costurile mai ridicate ale memoriei pot fi absorbite mai ușor. În cazul dispozitivelor de peste 600 de dolari, componentele de înaltă performanță, precum plăcile de bază, cipurile, ecranele și camerele, reprezintă o pondere mai mare din costul total, oferind spațiu pentru ajustări financiare.

Componente mai proaste pentru ca prețurile să rămână mai reduse

Și mai alarmant e că producătorii din China revin la utilizarea ecranelor LTPS pentru anumite modele care anterior au trecut la tehnologia mai avansată LTPO, rezervând-o pe aceasta din urmă pentru modelele premium. Această schimbare ar putea reduce costurile cu 3-5 dolari per device.

Alte compromisuri includ reducerea numărului de camere, utilizarea unor senzori mai mici sau trecerea la SoC-uri din generații anterioare, ceea ce poate scădea costurile cu 30-40%.

Utilizatorii ajung să-și schimbe telefoanele mai rar

Creșterea cererii pentru cipuri de memorie, amplificată de expansiunea tehnologiilor AI, a dus la creșterea prețurilor, situație care favorizează producătorii mari, precum Samsung, dar afectează consumatorii. Drept urmare, tot mai mulți utilizatori aleg să își păstreze telefoanele mai mult timp. Durata medie de utilizare a unui smartphone a ajuns la 4,2 ani în 2026, iar estimările sugerează că aceasta va crește la 4,7 ani până la sfârșitul deceniului.

În același timp, piața telefoanelor second-hand cunoaște o creștere vizibilă. Conform datelor prezentate de sursa citată anterior, comerțul cu astfel de telefoane va crește cu 12% în 2026, pe măsură ce tot mai mulți consumatori caută device-uri premium la un preț mai accesibil.

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