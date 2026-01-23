Carnea pentru „Kaiser Franz” este filet Wagyu, renumită pentru calitatea sa superioară și prețul de peste 1.000 de euro pe kilogram.

O porție include, pe lângă șnițel, caviar Royal Imperial (125 de grame), cartofi baby, salată verde și fructe de pădure, fiind destinată pentru două persoane.

În Viena, restaurantul Spelunke a atras atenția întregii țări cu un preparat care provoacă atât critici, cât și admirație.

„Kaiser Franz”, un șnițel de lux la prețul de 395 de euro, este „conceput pentru a stimula dezbaterile despre bucătăria austriacă modernă”.

Preparatul, descris ca fiind o „experiență culinară”, este realizat din filet Wagyu, o carne renumită de vită japoneză, cu un preț de peste 1.000 de euro per kilogram.

Șnițelul este preparat în stil tradițional vienez, panerat și prăjit până capătă o nuanță aurie perfectă. Un element unic îl reprezintă frunza de aur de 23 de carate care decorează preparatul, alături de un parfum de lămâie creat special pentru această rețetă.

„Nu este vorba despre un comentariu ironic sau despre o strategie temporară de PR, ci despre o abordare serioasă a redefinirii bucătăriei austriece”, au declarat reprezentanții restaurantului.

Pe lângă șnițel, „cel mai scump din lume”, „meniul” conține caviar Royal Imperial (125 de grame), fructe de pădure, cartofi baby și salată verde.

O porție este destinată pentru două persoane, „fiind gândită ca o experiență gastronomică, nu ca o simplă masă”.

Michael Dvoracek, proprietarul restaurantului, explică: „Preparatul explorează limitele unui simbol tradițional austriac, fără a-l denatura”.

Cheful Alexander Knelle subliniază: „Nu am dorit să creăm doar un șnițel scump, ci unul excepțional de bun“. Totul, de la carnea Wagyu la paner și garnituri, este gândit pentru a maximiza calitatea, păstrând identitatea preparatului”.

Spelunke este descris ca un „spațiu urban unde tradițiile culinare sunt reinterpretate în mod modern”. Are restaurante și bar.

Cu un stil relaxat, fără cod vestimentar, locația oferă preparate austriece reinterpretate cu un standard culinar înalt.

