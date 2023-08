Dronele au lovit un aeroport din vestul regiunii Psko și au fost doborâte peste regiunile Moscova, Oriol, Breansk, Riazan și Kaluga.

Atacul asupra Pskov, bază aeriană aflată la aproximativ 660 km nord de frontiera ucraineană, în apropiere de graniţele cu Estonia şi Letonia, a declanșat un incendiu masiv, iar patru avioane de transport Il-78 au fost avariate, a informat agenția de presă rusă Tass.

💥 Russia: Military airfield in Pskov, *north* of Belarus, over 400 miles away from Ukraine under attack right now. pic.twitter.com/KTPIF1xNLi

Guvernatorul regional Pskov, Mihail Vedernikov, a ordonat anularea tuturor zborurilor către și de la aeroportul din Pskov pentru restul zilei, invocând necesitatea evaluării pagubelor în timpul zilei.

Imaginile și imaginile postate pe rețelele sociale au arătat fum care se ridica deasupra orașului Pskov și un incendiu puternic. Vedernikov a spus că nu au fost victime, iar focul a fost localizat.

Explosions are reported in #Pskov in the airfield area



Residents in social networks write that windows shake and sirens are heard, as well as from the direction of the airport sounds similar to automatic gunfire.



There is no official information yet. pic.twitter.com/xhvvpA7vuc