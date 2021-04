UPDATE ora 14.00: Potrivit noului bilanţ, furnizat de Ministerul de Interne irakian și citat de CNN, 82 de persoane au murit în incendiu. Alte 110 persoane au fost rănite, potrivit purtătorului de cuvânt al ministerului, generalul-maior Khaled Al-Muhanna.

UPDATE ora 13.00: Ali Al-Bayati, membru al Comisiei guvernamentale pentru drepturile omului, a anunțat, pe Twitter, un bilanț actualizat al victimelor incendiului de la spitalul Ibn al-Khatib din Bagdad: 58 de morți, dintre care 28 erau conectaţi la ventilatoare.

______________________________________________________________________________

La miezul nopţii, în timp ce zeci de rude stăteau la căpătâiul a „30 de pacienţi din această unitate de terapie intensivă” din spitalul Ibn al-Khatib, rezervat pentru cele mai grave cazuri din Bagdad, capitala Irakului, focul a început să se extindă la mai multe etaje.

Un prim bilanț: 23 de morți și 50 de răniți. Apărarea civilă a declarat agenţiei oficiale irakiene INA că a putut „salva 90 de persoane din totalul de 120 de bolnavi şi rude” care se aflau la faţa locului, refuzând, în acelaşi timp, să comunice un bilanţ final al morţilor şi răniţilor.

Cauza incendiului nu este încă clară. Unele surse medicale au declarat că tuburi cu oxigen „depozitate fără a respecta condiţiile de securitate” sunt la originea dezastrului. Potrivit CNN, tragedia a fost provocată de explozia unui rezervor de oxigen.

The fire caused many of the oxygen tanks designated to support the #COVID19 patients in the hospital to explode. #Baghdad so far dozens of victims have been reported. pic.twitter.com/OAC8Jt3jq3