Calvarul ei este o poveste din iad! Fawzia, o femeie yazidi, a locuit cu familia ei în Sinjar, un sat din nordul Irakului Până în august 2014, când organizația teroristă Statul Islamic (ISIS) a comis genocid împotriva yazidiților. Se estimează că au ucis până la 10.000 de oameni în cele mai crude moduri și au răpit aproximativ 7.000 de femei și de copii, care au fost apoi vânduți ISIS.

Fawzia, care avea doar 11 ani la aceea vreme, este una dintre victime.

Zemfira Dlovani, avocat și vicepreședinte al Consiliului Central al Yazidiților din Germania, a ajutat la eliberarea tinerei: „Din Irak, unde a fost răpită, a fost dusă mai întâi în Siria, apoi în Turcia, unde a stat doi ani. Apoi a trebuit să zboare la Cairo cu un pașaport fals, era încă minoră”.

A fost căsătorită cu forța, la Raqqa, în Siria, cu un terorist care a fost mai întâi în ISIS și apoi a trecut la Hamas. Fawzia are doi copii cu acest bărbat.

Într-un limbaj simplu, „Fawzia a fost sclavă sexuală, a fost violată de nenumărate ori și a trebuit să facă tot ce dorea soțul ei terorist. În Gaza există mai multe fete și femei yazidite răpite”.

Cum a putut fi găsită Fawzia în Fâșia Gaza? „De fapt, ea ne-a găsit”, explică Zemfira Dlovani. „După ce soțul palestinian care o abuza de ani a fost ucis într-un raid israelian, a fugit la un prieten și s-a ascuns. Era aproape de granița cu Israelul”.

Tânăra a avut acces la internet pentru prima dată și l-a contactat activistul yazidit Ronai Chaker. Fawzia nu putea fi eliberată fără ajutorul israelian.

