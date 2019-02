Accidentul s-a petrecut în regiunea Kaluga, în apropiere de localitatea Izvekovo. Pasagerii morți erau trei adulți și patru copii. Totodată, 23 dintre cei 32 de răniți sunt copii, scrie Agerpres.

Autocarul aparținea unei companii private și se îndrepta către Kaluga. Acolo, copiii urmau să participe la un concurs internațional de muzică și dans.

Din primele informații reiese că șoferul autocarului a depășit limita legală de viteză în condiții de polei. El a fost reținut și este cercetat pentru faptele sale.

Bus overturned while en-route from the city of Smolensk to Kaluga https://t.co/xjYNfY6eg1 pic.twitter.com/fMy5tiUFj1

