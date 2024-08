Potrivit ministerului, atacurile au avut loc în jurul miezului nopţii, ora locală, în câmpia Bekaa, la o zi după un atac similar în aceeaşi regiune, care a vizat, spune armata israeliană, „depozite de arme aparţinând Hezbollah”, mişcarea şiită libaneză susţinută de Iran şi aliată a Hamasului palestinian.

Autorităţile libaneze nu au precizat dacă victimele erau civili sau combatanţi.

Footage showing one of tonights Israeli Airstikes near the City of Baalbek in the Beqaa Valley of Eastern Lebanon. pic.twitter.com/V1QrL2CMTD