Cele cinci vedete maritime, exponatele-simbol din Constanța, dispar din oraș. Primăria le-a vândut la preț de fier vechi

Decizia vine după ce, la sfârșitul anului 2025, ambarcațiunile de tip exponat au fost scoase la licitație și vândute la preț de fier vechi.

Licitația pentru toate cele cinci vase „pensionate” a avut loc pe 11 decembrie 2025, atunci când s-au și încheiat contractele de vânzare-cumpărare.

Înțelegerea între municipalitate și cumpărători

„Ridicarea vedetelor maritime de pe domeniul public urmează a fi realizată de către cumpărători în termen de 90 de zile de la semnarea contractelor”, au transmis reprezentanții administrației locale.

Unul dintre cele cinci vaporașe din municipiul Constanța

În concret, dacă termenul contractual va fi respectat, vaporașele ar urma să fie ridicate în jurul datei de 11 martie 2026, conform înțelegerii dintre municipalitate și cumpărători.

Chiar dacă în 2015 toate cele cinci ambarcațiuni au fost vopsite, acum au ajuns din nou pline de rugină. Asociația Comandanților de Nave a criticat decizia primăriei, de a le vinde la fier vechi, susținând că puteau fi restaurate din nou și transformate în obiective turistice de valoare.

Urmele de uzură prezente pe unul dintre vaporașe

Peste 330.000 de lei au intrat în bugetul local din vânzarea vaporașelor

În cadrul licitației desfășurate în decembrie anul trecut, patru dintre cele cinci vedete au fost vândute pentru suma totală de 266.560 de lei (fără TVA), iar al cincilea pentru 67.306 lei (fără TVA), rezultând un total de peste 330.000 de lei.

Reprezentanții administrației locale nu au menționat identitatea cumpărătorilor în răspunsul transmis.

Unul din vaporașele din Constanța

Cele cinci structuri metalice sunt amplasate în următoarele zone din Constanța: strada Theodor Burada – zona Gară, bulevardul Mamaia – zona Pescărie/Stația de Epurare, intrarea în municipiu dinspre Cumpăna, intrarea dinspre Valu lui Traian și intrarea dinspre Ovidiu.

În loc, primăria pregătește construirea unor totemuri

Întrebați ce va fi amplasat în locul obiectelor decorative, reprezentanții Primăriei Constanța au transmis că se află în desfășurare etapa de întocmire a documentației necesare obținerii avizelor pentru obiectivul „Amenajare spațiu public și construire totem”.

Primăria nu a precizat ce tip de totemuri ar urma să ia locul vaporașelor și nici nu au oferit detalii privind forma, dimensiunea sau semnificația acestora.

„Ulterior obținerii avizelor, va fi elaborat studiul de fezabilitate (SF), care va fi supus aprobării Consiliului Local. După aprobarea indicatorilor tehnico-economici, va fi elaborată documentația tehnică pentru autorizația de construire (DTAC), respectiv proiectul tehnic (PT), în cadrul căruia vor fi incluse planurile aferente părții desenate”, se arată în răspunsul transmis de Primăria Constanța.

