Bolojan a explicat că acest guvern nu beneficiază de o majoritate transparentă și asumată în Parlament, adăugând că PNL și-a pierdut încrederea în PSD.

Soluția lui Bolojan este un guvern minoritar

În acest context de criză, liderul liberal consideră că singura soluție fezabilă o reprezintă formarea unui guvern minoritar:.

fie un guvern minoritar condus de PSD, pentru care celelalte partide ar da votul de îănvestitură

fie un guvern format de PNL, USR, UDMR și minorități.

„Pact național” pe șase luni pentru adoptarea urgentă a reformelor din PNRR

Pentru a asigura stabilitatea țării, Bolojan propune semnarea unui „pact național” pe șase luni, prin care forțele politice să garanteze, indiferent de cine guvernează, adoptarea urgentă a reformelor din PNRR și menținerea echilibrelor bugetare.

Noul guvern ar trebuie să vie votat până la jumătatea lunii iulie

Liderul PNL a avertizat că noul Executiv trebuie să își asume răspunderea în Parlament cel târziu până la jumătatea lunii iulie pentru proiectele blocate, miza fiind de ordinul miliardelor de euro.

Conform strategiei propuse, blocul politic care rămâne în opoziție s-ar angaja să voteze învestirea guvernului minoritar și să nu depună moțiuni de cenzură până la sfârșitul anului, asigurând astfel o predictibilitate minimă și evitarea unor corecții financiare drastice din partea Comisiei Europene.

El preciza că a discutat cu USR şi UDMR despre ”o formulă cinstită, transparentă, pe faţă pentru a veni cu o soluţie pentru România”.

”Sunt câteva idei de bază pe care le putem susţine toate partidele şi nu are decât un partid cum este PSD să îşi asume guvernarea ca guvern minoritar sau, dacă nu, noi ne asumăm această guvernare împreună cu aliaţii noştri”, afirma Bolojan.