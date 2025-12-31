Criteriile luate în calcul

Publicația germană Bild a testat vinuri din întreaga lume, iar dintre acestea, 3 s-au evidențiat în mod special și sunt alegerea ideală pentru masa de Revelion. Toate au primit calificativul maxim „excelent” (18 puncte).

Vinurile au fost analizate pe baza unui sistem de punctaj de până la 20 de puncte, evaluând aspecte precum culoarea (intensitate și claritate vizuală – maximum 2 puncte) , claritatea (transparență și puritate – maximum 2 puncte), aroma (complexitate și finețe aromatică – maximul 7 puncte), gustul (echilibru între taninuri, aciditate și arome – maximum 7 puncte) și impresie generală (armonie și postgust – maximum 5 puncte).

Colle Imperiale Montepulciano dAbruzzo 2024: Clasicul italian

Acest vin roșu provine din regiunea Abruzzo, mai exact din podgoria Cantina Tollo. Cu o culoare purpurie intensă și reflexii violete, vinul impresionează încă de la primul contact vizual. Se simt arome calde de cireșe negre, fructe de pădure și o ușoară notă lemnoasă.

Montepulciano dAbruzzo 2024 își relevă caracterul moale, plin, cu arome intense de fructe negre și prune, completate de taninuri catifelate.

  • Regiunea Abruzzo este cunoscută ca fiind patria vinurilor accesibile și de înaltă calitate, iar Montepulciano d’Abruzzo este figura reprezentativă a regiunii viticole.

Este o alegere perfectă pentru preparate din vânat sau paste.

O sticlă de Colle Imperiale Montepulciano dAbruzzo 2023 (0,75 litri) costă în jur de 62 de lei.

Kesselring Gönnheim Grauburgunder trocken 2024: Fructat și versatil

Acest vin alb din Germania, produs de crama Kesselring din Gönnheim, impresionează printr-o culoare galben intens, asemănătoare chihlimbarului lichid.

Aromele predominante sunt de mere coapte, pere și o notă fină de piersică, completate de o aciditate ușoară și o mineralitate subtilă.

Cu un corp armonios și o textură cremoasă, este un vin perfect pentru preparate din pește și carne de pasăre. Se servește la o temperatură de 8-10° Celsius.

O sticlă de Kesselring Grauburgunder (0,75 litri) costă în jur de 8 euro.

Lu Beddu Nero dAvola Sicilia Appassimento 2022: Complexitate siciliană

Vinul roșu din Sicilia (Italia) se remarcă prin culoarea sa profundă și arome de fructe negre coapte, prune și o subtilă notă de tutun. Gustul său bogat este dominat de accente de mure și cireșe, cu taninuri moi.

Este ideal pentru a însoți brânzeturile sau deserturile cu ciocolată.

Prețul se încadrează de obicei în zona 10-15 euro per sticlă pe piețele din Europa.

Aceste 3 vinuri, „un Grauburgunder fructat din Germania, un Montepulciano rotund și elegant din Italia și un Appassimento sicilian intens”, sunt „alegerea perfectă pentru iubitorii de vin, indiferent dacă sunt savurate la o cină festivă, în compania prietenilor sau în intimitatea căminului”.

O fată răpită a fost salvată de tată datorită aplicației de control parental