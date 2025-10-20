Sevilla, orașul cu cei mai fericiți locuitori din Europa

Potrivit sondajului, Sevilla este locul unde localnicii trăiesc cele mai multe momente de bucurie zilnică. 91% dintre respondenți au declarat că orașul îi face fericiți, iar 86% spun că își găsesc zilnic motive de bucurie în viața de zi cu zi.

Atmosfera optimistă, clima blândă și cultura vibrantă transformă capitala Andaluziei într-un loc unde fericirea pare contagioasă.

„Oamenii de aici zâmbesc mai des, se bucură de mâncare, de muzică și de viață – e imposibil să nu te simți bine în Sevilla”, se precizează în raportul Time Out.

Spania domină clasamentul european

Pe lângă Sevilla, alte trei orașe spaniole au intrat în top 10: Valencia (locul 4), Bilbao (locul 7) și Madrid (locul 10). În mod remarcabil, 100% dintre participanții din Bilbao au spus că se simt mai fericiți acolo decât oriunde altundeva, probabil datorită stilului de viață relaxat și gastronomiei locale, faimoasele pintxos.

Marea Britanie a reușit să obțină patru locuri în clasament, cu orașele Brighton, Glasgow, Londra și Edinburgh, în timp ce Portugalia a fost reprezentată de Porto și Lisabona.

Astfel, cele mai fericite orașe europene se concentrează în doar trei țări: Spania, Marea Britanie și Portugalia, toate cunoscute pentru diversitatea culturală, atmosfera primitoare și echilibrul dintre viața profesională și cea personală.

Recomandări „Acasă” la Laura Codruța Kövesi, șefa Parchetului European: „Am avut dosare în care s-au plătit sute de mii de euro ca să fie omorâți procurorii și șefii lor”

Top 10 cele mai fericite orașe din Europa în 2025, conform localnicilor:

Sevilla (Spania) Brighton (Marea Britanie) Porto (Portugalia) Valencia (Spania) Glasgow (Scoția) Londra (Marea Britanie) Bilbao (Spania) Lisabona (Portugalia) Edinburgh (Scoția) Madrid (Spania)

Clasamentul Time Out arată că fericirea urbană în Europa se regăsește în orașe cu o viață socială activă, o cultură bogată și o comunitate deschisă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE