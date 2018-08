Cele mai importante 12 evenimente organizate de Ringier România despre care trebuie să știi

Ringier România, trust de media și regie de vânzări din România, surprinde an de an cu o serie de evenimente elegante și inovative. Fiind considerat deținătorul celui mai consistent și variat portfoliu de branduri din România, Ringier, cu ajutorul echipei de planneri in house a trustului, organizează lunar evenimente de un spectru larg de tematici, găzduind cele mai mari nume din showbiz-ul autohton și personalități influente din România. Pe lângă evenimentele cu tradiție, Ringier organizează și petreceri "la cerere", personalizate nevoilor clienților și partenerilor săi.