Marile companii și agenții de publicitate cheltuiesc milioane de dolari pentru a prezenta cele mai bune, amuzante, interesante și atractive reclame în pauza dintre reprize.

În timp ce rating-ul Super Bowl a scăzut ușor anul trecut, tot se așteaptă ca peste 100 de milioane de oameni să se uite la partidă. Potrivit statisticilor din Statele Unite, o reclamă în timpul Super Bowl 2019 costă 5,25 milioane de dolari.

După cum este tradiția, brandurile se dau peste cap pentru a încerca să facă cele mai bune reclame pentru Super Bowl și se întrec în vedete. Anul acesta vor putea fi văzuți apărând Seinfeld, R Alex Rodriguez, Charlie Sheen, Harrison Ford Backstreet Boys, Chance the Rapper, Sarah Jessica Parker, Jeff Bridges, Steve Carell, Lil Jon sau Cardi B.

Mai jos vă prezentăm câteva dintre reclamele care vor fi difuzate duminică noaptea.

Pepsi, „More Than OK”

Stella Artois, „Change Up the Usual”

Doritos, „Now its Hot”

Pringles, 'Sad Device„



Microsoft, 'We All Win'



Amazon, 'Not Everything Makes the Cut'



Planters, ‘Crunch Time



Colgate