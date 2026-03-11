Un Sandero electric și o mașină de 15.000 de euro

Primul model electric din această nouă gamă va fi o mașină de oraș din segmentul A, bazată pe platforma tehnică a viitorului Renault Twingo electric. Vehiculul va fi fabricat în Europa și va avea un preț de pornire estimat sub 18.000 de euro, iar cu ajutorul bonusului pentru mașini electrice ar putea ajunge la un cost final sub 15.000 de euro pentru cumpărători. Designul va aduce o siluetă de mini-SUV, cu linii angulare, pentru a se diferenția de aspectul rotunjit al modelului Twingo.

În ceea ce privește obiectivul Dacia, două treimi din vânzările sale ar trebui să fie reprezentate de vehicule electrice și hibride până la finalul deceniului. Totuși, această ambiție este o provocare pentru o marcă recunoscută pentru prețurile accesibile și simplitatea designului său.

Primul test major va fi lansarea unei versiuni electrice a popularului Sandero, care ar urma să concureze direct cu Citroën ë-C3, disponibil la un preț sub 25.000 de euro. Această competiție va pune o presiune suplimentară pe Dacia pentru a menține prețurile competitive, în condițiile în care modelul Sandero standard începe de obicei sub 15.000 de euro.

Duster-ul electric rămâne un vis momentan

Al patrulea model electric anunțat de Dacia rămâne învăluit în mister. Acesta ar putea fi o nouă generație a modelului Spring, un SUV din segmentul C sau un alt proiect încă neconfirmat. Totuși, Duster, cel mai bine vândut SUV al mărcii, nu va deveni complet electric mai devreme de 2033. În următorii ani, acesta va continua să fie disponibil cu motorizări hibride și GPL.

Strategia Dacia reflectă tradiția mărcii de a valorifica platformele Grupului Renault și de a oferi modele accesibile, însă concurența acerbă din partea producătorilor asiatici, care oferă deja tehnologii avansate la prețuri competitive, reprezintă o provocare suplimentară. Rămâne de văzut dacă Dacia va reuși să își păstreze poziția pe piață în fața acestor noi provocări, mai ales în contextul tranziției către mobilitatea electrică.

Recent, Dacia a anunțat noul model Dacia Striker, care ar urma să fie un model mai mare decât Bigster, până acum cel mai mare vehicul din gama Dacia. Noua mașină de aproximativ 4,62 metri lungime va fi cu aproximativ cinci centimetri mai lungă decât Bigster.

