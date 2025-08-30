Este vorba despre 677 de persoane care au cumpărat pachete turistice prin intermediul Cocktail Holidays, însă, în timpul vacanței s-au trezit că sunt evacuați din hotel, iar biletele de avion pentru întoarcerea acasă nu existau.

În aceste condiții, Ministerul Economiei a activat o celulă de criză în încercarea de a aduce acasă turiștii.

Pentru unii dintre aceștia situația deja s-a rezolvat, însă, în aceste momente autoritățile se concentrează pe repatriere a 87 de turiști români rămași în Cipru, Rodos sau Tenerife.

„Din 677 mai rămăseseră 50. Se lucrează și pentru aceștia 50, se încearcă maximul posibil, deja s-a făcut foarte mult. Ministerul așteaptă datele pe care trebuie să le aducă această companie, cerute în controlul care s-a desfășurat ieri dimineață, să vedem ce nu s-a respectat. La prima vedere, pur și simplu omului i s-au încasat banii și mai departe banii nu s-au plătit. Sunt verificări pe care le facem(…) Cert este că această companie, într-un mod extraordinar de evident, a încasat bani de la oameni și pentru oameni n-a mai plătit. Este o înșelătorie”, a explicat Miruță.

Unele agenții de turism revânzătoare susțin că au fost nevoite să plătească din fonduri proprii cazările la hoteluri, care ar fi trebuit să fie plătite de Cocktail Holidays. Mai multe familii aflate în Tenerife, Spania, au aflat vestea că de vineri, 29 august, nu mai au cazare. Mai precis, tour-operatorul de la care au luat pachetele de vacanță nu a achitat.



