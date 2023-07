La finalul lunii mai, Gabriela Firea încheia „o săptămână plină de evenimente speciale”: „draga” ei soră mai mare, Vica Nela Andrieș (fostă Vrânceanu), dar și „sora” de la București, Ligia Gheorghe, și-au sărbătorit zilele de naștere. Cele două, sora și „sora”, Nela Vica Andrieș și Ligia Gheorghe (fostă Enache), mai au ceva în comun: au făcut bani din domeniul asistenței sociale, una ca funcționar public, cealaltă ca furnizor privat, arată informațiile reporterilor de investigații.

Nela Vica Andrieș, fostă Vrânceanu, sora Gabrielei Firea, era șefă la Asistența Socială locală din Voluntari chiar în perioada în care abuzurile aveau loc, arată documentele consultate de reporterii de la Centrul de Investigații Media și Buletin de București. Imediat după apariția seriei de presă, sora ministrului Firea s-a transferat: acum lucrează la DGASPC Ilfov.

Vica Nela Andrieș a lucrat la Serviciul de protecție și asistență socială din cadrul Direcției de Asistență Socială Voluntari (DAS) încă din 2017. La început, sora ministrului Firea a fost inspector, dar după o perioadă a devenit șefa Serviciului de Asistență și Protecție Socială din cadrul instituției voluntărene aflate în subordinea directă a cumnatului ei, soțul Gabrielei Firea și primarul de Voluntari, Florentin Pandele. În anul 2022, conform declarației de avere, a câștigat de la DAS aproape 11.000 de lei pe lună.

Această informație le-a fost comunicată reporterilor chiar de directoarea DAS Voluntari, Daniela Lazăr, în timpul unei discuții în biroul acesteia, la jumătatea lunii iunie.

Aceeași Daniela Lazăr, șefa DAS Voluntari, a confirmat – după ce a verificat cu resursele umane ale instituției – că nu mai este șefa Nelei Vica Andrieș din 20 februarie.

Ultima din seria de trei investigații publicate de reporterii CIM și BdB, intitulată „Lagărele Cristinei”, a apărut în 8 februarie.

În prezent, sora ministrului Firea, Nela Vica Andrieș, lucrează la „Serviciul de Incluziune din cadrul Departamentului de Protecția Copilului”, așa cum a comunicat reporterilor Elena Maria Ioniță, persoana responsabilă de comunicarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov (DGASPC IF), în timpul unei discuții cu reporterii la sediul instituției din același oraș ilfovean Voluntari.

DAS Voluntari și DGASPC Ilfov sunt însărcinate să se asigure că furnizorii de servicii sociale publice sau private din Voluntari și, respectiv, cele din întregul județ Ilfov își țin beneficiarii în condiții demne, omenești, legale.

„Au, în principiu, atribuții care se completează. DAS are atribuții în special în ceea ce privește asistența persoanelor vârstnice, care pot avea și o dizabilitate, pe când DGASPC IF are responsabilitatea serviciilor sociale specializate pentru persoanele cu dizabilități”, afirmă pentru cele două publicații Georgiana Pascu, de la Centrul de Resurse Juridice (CRJ).

Ce s-a întâmplat cu cealaltă „soră” a Gabrielei Firea?

În cazul Ligiei Gheorghe, Ministerul Familiei susține că a fost în conducerea asociației responsabilă de atrocități o perioadă scurtă de timp, însă informațiile publice arată că demisia a avut loc abia anul acesta, și nu în 2022. Între furnizorii privați ce ar fi trebuit verificați chiar de oamenii din subordinea Nelei Vica Andrieș la DAS Voluntari se regăsește și Asociația Sfântul Gabriel cel Viteaz, al cărei președinte, Ștefan Godei, se află printre cei arestați.

Timp de mai bine de doi ani, încă de la înființarea asociației, în noiembrie 2020, și până la demisia cerută formal la sfârșit de ianuarie 2023, imediat după prima investigație publicată de CIM și Buletin de București, vicepreședintele Asociației Sfântul Gabriel cel Viteaz a fost, în acte, chiar Ligia Gheorghe, cea mai bună prietenă a ministrului Firea.

Așadar, în timp ce reporterii documentau și relatau problemele grave din centrele din Voluntari, sora Gabrielei Firea, Nela Andrieș, conducea Direcția din instituția de asistență socială locală ce trebuia să verifice condițiile în care operatorii de centre pentru persoane dependente, inclusiv asociația din conducerea căreia făcea parte „sora” surorii ei, Ligia Gheorghe, își găzduiesc și servesc beneficiarii.

Chiar și după publicarea investigațiilor, Ministerul Muncii, DGASPC Sector 3 și DGASPC Ilfov au susținut că în centrele pline de abuzuri, condițiile pentru beneficiari sunt bune, susțin cele două publicații.

Prima măsură luată de Ministerul Muncii la aflarea realității? Să rupă un protocol încheiat cu Centrul de Resurse Juridice (CRJ) prin care experții organizației aveau dreptul să viziteze inopinat centre de genul celor din Voluntari. Unul dintre argumentele pentru decizia radicală are legătură directă cu unul dintre centrele apropiaților ministrului Gabriela Firea.

Amendă de 6.400 de lei pentru „lagărul” Cristina

Celelalte măsuri? Un control la actualul „lagăr” al Cristinei Dumitra, soldat cu amendă de 6.400 de lei, și o circulară în care ministerul cerea respectarea legii.

Patru persoane au fost plasate în arest preventiv şi 11 în arest la domiciliu, prin decizia Tribunalului Bucureşti, în urma percheziţiilor la centrele pentru persoanele vulnerabile din judeţul Ilfov. De asemenea, şase persoane sunt cercetate sub control judiciar, iar pentru trei a fost respinsă propunerea de arestare preventivă, scrie News.ro.

Cei patru inculpați arestați preventiv pentru 30 de zile sunt Ștefan Godei, administratorul unuia dintre căminele de bătrâni, fratele acestuia, Dan Godei, la rându-i coordonator de centru, Andrei Răzvan Țicu, șef serviciu din cadrul Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov și Ovidiu Dumitra, fost polițist în cadrul Inspectoratului de Poliție Ilfov, soțul Cristinei Dumitra, cea care a administrat afacerea căminelor de bătrâni.

Pe lângă acestea, alte două persoane au fost puse sub control judiciar, una fiind chiar Cristina din „Lagărele Cristinei”, cel de-al treilea centru investigat în seria din Ilfov, care e în prezent însărcinată, scriu Centrul de Investigații Media și Buletin de București.

Acuzațiile care li se aduc sunt: crimă organizată, trafic de persoane, rele tratamente și exploatare a beneficiarilor.

Gabriela Firea a reacționat după publicarea articolului care o vizează pe sora sa, Nela Vica Andrieș și pe fosta sa consilieră, Ligia Gheorghe. Și susține că totul este o campanie care o vizează.

„Se încearcă intimidarea mea, compromiterea imaginii mele, scoaterea din viața politică! Care este vina mea? Sunt vinovată că exist? Acum 2 luni vindeam copiii românilor, iar acum chinui bătrânii! Este evident o campanie orchestrata împotriva mea ca om, ministru și candidat la Primăria Capitalei!”, scrie Gabriela Firea pe Facebook.

„Nu am implicare în acest caz și nu am avut cunoștință despre activitatea centrelor și a asociației menționate în această anchetă. În ciuda eforturilor masive făcute de persoane care și-au dovedit lipsa de deontologie și echidistanță, fiind în serviciul unor partide și oameni politici, singura legătură este faptul că în conducerea unei asociații din dosar a făcut parte, pentru o scurtă perioadă de timp, unul dintre consilierii mei.

Datele din dosar, cele apărute în spațiul public, sunt cea mai mare dovadă că nici consiliera mea nu cunoștea activitatea centrelor deținute de asociația respectivă. Sigur că nu este de interes pentru cei care împroașcă cu noroi faptul că numele ei nu apare nici în stenogramele citate în presă, nici în interceptările publicate și nici pe documente. De asemenea, s-au creat intenționat confuzii publicând imagini amestecate ca să pară și mai vinovată consiliera mea, deci și eu”, susține Firea.

Ministrul Muncii susține că sora nu are nicio legătură cu cazul investigat de procurori, dar recunoaște că aceasta lucrează la DGASPC Ilfov. „Niciodată de când a fost angajată în această instituție nu a avut atribuții privind persoanele adulte cu dizabilități, acreditarea sau verificarea acestor centre, atribuirea contractelor sau efectuarea plăților pentru serviciile prestate. Atribuțiile de serviciu ale surorii mele privesc programele educative pentru copii. Nici la fostul loc de muncă nu a avut astfel de atribuții, oricât ar afirma persoane care fac parte dintr-un plan bine gândit și regizat pentru compromiterea mea. Sora mea nu este și nici nu a fost anchetată vreodată și nici nu va fi, având în vedere lipsa de implicare în acest caz dramatic. Singura „vină” pe care o are este că îmi este soră și că lucrează în instituția vizată în anchetă, dar într-un alt departament”, susține Gabriela Firea.

foto: Ministrul Gabriela Firea, încadrată de sora Nela Vica Andrieș și „sora” Ligia Gheorghe

