Mai multe zone sunt inundate între Chitila și sensul giratoriu Petrom, spre Dragomirești–Chiajna. Șoferii reclamă aglomerație care se întinde pe kilometrii întregi și un trafic aproape paralizat.

Potrivit relatărilor din comunitatea InfoTrafic București și Ilfov, drumul este parțial blocat din cauza bălților formate pe carosabil, iar circulația se face pe o singură bandă.

Centura București blocată de ape: Șoferii raportează cozi kilometrice pe Waze – Foto: Captură ecran

Șoferii au semnalat pe grupurile de pe rețelele de socializare aglomerația de pe Centura București:

„O oră de la pod Otopeni până la pod Mogoșoaia, ca idee”, a scris un utilizator.

„Ora 14.12 – balta e tot acolo”, a adăugat altul.

„Și acum e la fel, mai rău chiar”, a comentat un alt participant la trafic.

„Bucureștii Noi spre Mogoșoaia, ceva rău… coadă de la cimitirul Străulești și se stă foarte mult pe loc.”

De vină ar fi acumularea de apă pe carosabil, după ce ieri Capitala și alte județe s-au aflat sub incidența unui cod roșu de ploi.

Problemele din trafic au început încă de la primele ore ale dimineții pe Centura București, după un accident între un autocamion care transporta colete și un microbuz, produs pe șoseaua de centură, în zona Mogoșoaia.

În urma impactului, șase persoane au fost transportate la spital cu traumatisme multiple.

Deși circulația a fost reluată între timp, șoseaua a rămas extrem de aglomerată din cauza acumulărilor de apă.

Asta în timp ce ieri șoferii din București s-au bucurat să circule liber pe străzile din Capitală.

