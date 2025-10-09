Mai multe zone sunt inundate între Chitila și sensul giratoriu Petrom, spre Dragomirești–Chiajna. Șoferii reclamă aglomerație care se întinde pe kilometrii întregi și un trafic aproape paralizat.

Potrivit relatărilor din comunitatea InfoTrafic București și Ilfov, drumul este parțial blocat din cauza bălților formate pe carosabil, iar circulația se face pe o singură bandă.

Centura București, blocată pe sensul Otopeni - Bragadiru. Un accident a avut loc dimineață între un camion și un microbuz
Centura București blocată de ape: Șoferii raportează cozi kilometrice pe Waze – Foto: Captură ecran

Șoferii au semnalat pe grupurile de pe rețelele de socializare aglomerația de pe Centura București: 

  • „O oră de la pod Otopeni până la pod Mogoșoaia, ca idee”, a scris un utilizator.
  • „Ora 14.12 – balta e tot acolo”, a adăugat altul.
  • „Și acum e la fel, mai rău chiar”, a comentat un alt participant la trafic.
  • „Bucureștii Noi spre Mogoșoaia, ceva rău… coadă de la cimitirul Străulești și se stă foarte mult pe loc.”

De vină ar fi acumularea de apă pe carosabil, după ce ieri Capitala și alte județe s-au aflat sub incidența unui cod roșu de ploi.

Cătălin Drulă, deputat USR: „PSD-ul pune frână reformelor, asta se întâmplă în această coaliție. E un joc dublu”
Recomandări
Cătălin Drulă, deputat USR: „PSD-ul pune frână reformelor, asta se întâmplă în această coaliție. E un joc dublu”

Problemele din trafic au început încă de la primele ore ale dimineții pe Centura București, după un accident între un autocamion care transporta colete și un microbuz, produs pe șoseaua de centură, în zona Mogoșoaia.

În urma impactului, șase persoane au fost transportate la spital cu traumatisme multiple.

Deși circulația a fost reluată între timp, șoseaua a rămas extrem de aglomerată din cauza acumulărilor de apă.

Asta în timp ce ieri șoferii din București s-au bucurat să circule liber pe străzile din Capitală.

Cod roșu de ploi torențiale în București. Cum arăta zona Dristor în timpul inundațiilor din vara lui 1981
Știri România 16:10
Cod roșu de ploi torențiale în București. Cum arăta zona Dristor în timpul inundațiilor din vara lui 1981
România va ajuta Republica Moldova cu tot ce este necesar în caz de atac rusesc, spune șeful armatei: „România are o capacitate defensivă suficientă" | VIDEO
Știri România 15:42
România va ajuta Republica Moldova cu tot ce este necesar în caz de atac rusesc, spune șeful armatei: „România are o capacitate defensivă suficientă” | VIDEO
Ce vrea să facă Iulia Pârlea după ce nu va mai prezenta vremea la PRO TV: „Știu că pare că sunt lipsită de modestie"
Exclusiv
Stiri Mondene 16:27
Ce vrea să facă Iulia Pârlea după ce nu va mai prezenta vremea la PRO TV: „Știu că pare că sunt lipsită de modestie”
Antrenamentul pe care Bianca Drăgușanu îl practică pentru a se menține. Îmbrăcată în salopetă mulată, a zis: „Nu credeam că o să îmi placă"
Stiri Mondene 16:23
Antrenamentul pe care Bianca Drăgușanu îl practică pentru a se menține. Îmbrăcată în salopetă mulată, a zis: „Nu credeam că o să îmi placă”
Cătălin Drulă, deputat USR: „PSD-ul pune frână reformelor, asta se întâmplă în această coaliție. E un joc dublu"
Exclusiv Interviu
Politică 15:43
Cătălin Drulă, deputat USR: „PSD-ul pune frână reformelor, asta se întâmplă în această coaliție. E un joc dublu”
Fostul edil Sorin Oprescu, condamnare mai mică după ce a cerut reducerea pedepsei de 10 ani și 8 luni
Politică 13:50
Fostul edil Sorin Oprescu, condamnare mai mică după ce a cerut reducerea pedepsei de 10 ani și 8 luni
