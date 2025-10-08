Bucureștiul, surprinzător de liber în ziua codului roșu

Pe grupul de Facebook Infotrafic București și Ilfov, cineva a întrebat cum se circulă în București miercuri, având în vedere codul roșu de ploi emis de ANM și avertizările autorităților.

Șoferii din Capitală și-au împărtășit impresiile:

„Lejer, aproape plăcut. Când nu trebuie livrați copii din mașini direct în băncile școlii e aproape normal acest oraș”

„Se circulă ca pe 1 ianuarie, liber, lejer, fără nervi la volan, cafeaua băută în liniște.”

„Este gol, incredibil”

„Perfect, mai vrem coduri de-astea ! Ca în pandemie”

„Zici că a venit Crăciunul mai devreme! Liber!”

„S-a oprit Barbara… cred că i s-a făcut rău”

„E bine, ca la orice ploaie obișnuită. Nu este încă foarte aglomerat orașul.”

Codul roșu de ploi și ciclonul Barbara

De marți seară, Capitala și județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu și Ilfov au intrat sub alertă cod roșu de ploi abundente, valabil în intervalul 7 octombrie, ora 21:00 – 8 octombrie, ora 15:00. În zonele avertizate se vor acumula cantități de apă de până la 140 l/mp.

Ciclonul Barbara este un fenomen meteorologic care a atras atenția atât la nivel global, cât și în România, datorită intensității și efectelor sale.

Numele „Barbara” a fost folosit pentru mai multe furtuni tropicale, însă din acest an, acesta desemnează două evenimente distincte: un uragan format în Oceanul Pacific și un ciclon mediteraneean care afectează Europa, inclusiv România.

Ciclonul Barbara a adus cantităţi de apă de 50 de litri pe metru pătrat, ceea ce înseamnă că a plouat în 24 de ore cât pentru o lună întreagă, potrivit Apa Nova.

Cursurile au fost suspendate în școli, licee, grădinițe și creșe din București și județele afectate, iar unele universități au mutat cursurile online sau le vor recupera ulterior.

Un mesaj RO-Alert a fost emis marți seară, 7 octombrie, pentru municipiul București și județul Ilfov. Locuitorii au fost îndemnați să evite deplasările și să ia măsuri de adăpostire și autoprotecție.

Șeful DSU, Raed Arafat, a lansat un apel către cetățeni prin care a subliniat importanța respectării măsurilor de precauție.

„Nu vine potopul lui Noe”

Pagina de Facebook Climatologie și Prognoze globale susține că „nu vine sfârșitul lumii”, chiar dacă au fost emise coduri roșii.

„NU VINE Potopul lui Noe și nici Sfârșitul Lumii… Codul roșu emis de ANM a dus la mai multe efecte în cascadă.”

Florinela Georgescu, director al departamentului de Meteorologie Aplicată în cadrul ANM, a explicat pentru Libertatea care e treaba cu codurile roșii pentru ploaie. De ce sunt menținute, deși afară nu este furtună.

„Pentru București, ținem cont de structura orașului când decidem codurile”, a spus Florinela Georgescu.

„În pericol sunt acele zone care se inundă la prima ploaie. Fie că vorbim de diferite localități din țară, fie că vorbim de zone aflate în proximitatea unor râuri cu potențial de creștere rapidă a cantităților de apă. Aceste cazuri ar trebui să fie CU TOTUL ȘI CU TOTUL izolate”, au mai explicat cei de la Climatologie și Prognoze globale.

„Vântul ar trebui să fie CEVA MAI SLAB decât la ultimul episod. Motivele: nu există un anticiclon care să antreneze aer rece constant de această dată”, mai adaugă specialiștii.

