Legătura dintre DN2D și Autostrada A7 devine realitate

Drumul, care are o lungime de aproximativ 4 kilometri, va fi inaugurat marți după-amiază. Legătura dintre DN2D F și A7, are un impact major asupra traficului din municipiul Focșani și asupra conectivității rutiere a județului Vrancea.

„Odată cu deschiderea acestui sector, se realizează practic Centura de Nord a municipiului Focșani, oferind o alternativă rapidă și sigură pentru autovehiculele care până acum erau obligate să tranziteze orașul, în special pe strada Mărășești”, a transmis Consiliul Județean (CJ) Vrancea, într-un comunicat de presă.

Noul drum va permite celor care vin dinspre DN2D – Focșani – Târgu Secuiesc să ajungă direct către DN2/E85 și Autostrada A7, fără să mai traverseze municipiul, iar celor care circulă pe A7 sau pe E85 le va asigura o conexiune mult mai rapidă către DN2D și zona de vest a județului.

„Beneficiile vor fi resimțite direct de focșăneni: mai puține autotrenuri și autovehicule în interiorul orașului, reducerea aglomerației pe strada Mărășești, timpi mai mici de deplasare, mai puțină poluare și, cel mai important, o creștere a siguranței rutiere”, potrivit sursei citate.

Întârzieri la completarea documentațiilor tehnice și a procedurilor de expropriere

Deschiderea drumului vine însă după o perioadă prelungită de întârzieri provocate de completarea documentațiilor tehnice și a procedurilor de expropriere.

„Drumurile necesare asigurării accesului la proprietățile din zona drumului de legătură nu au fost cuprinse în proiectul inițial, situație care a impus ulterior parcurgerea procedurilor de expropriere, proiectare și execuție pentru realizarea acestora”, se mai arată în comunicat.

Nicușor Halici, președintele CJ Vrancea, consideră că această situație trebuie să reprezinte și un semnal pentru schimbarea modului în care statul român derulează marile investiții

„Este un drum de numai câțiva kilometri, dar unul extrem de important pentru Focșani și pentru întregul județ. De marți după-amiază, traficul care nu are ca destinație municipiul Focșani va avea o alternativă mult mai rapidă și mai sigură. Vom scoate o parte importantă a traficului greu de pe strada Mărășești și vom lega direct DN2D de E85 și de Autostrada A7”, a spus el.

Președintele CJ Vrancea a mai subliniat că România nu își mai poate permite „să piardă ani întregi în hârtii și proceduri” și solicită simplificarea în mod radical a procedurilor pentru marile investiții.

„În acest caz, după o problemă a proiectului inițial, a fost nevoie de aproape un an pentru documentații, exproprieri și proceduri, în timp ce lucrările efective au putut fi realizate în numai câteva săptămâni. Această realitate ar trebui să îi determine pe toți cei care elaborează și adoptă legi să simplifice radical procedurile pentru marile investiții. Nu este normal să avem situații în care statului îi trebuie ani pentru a aproba documentații, iar constructorului doar luni sau câțiva ani pentru a executa efectiv lucrarea”, a adăugat acesta.

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